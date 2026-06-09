Бийчанка долго скрывалась от двух детей и приставов и накопила 2,5 млн долга по алиментам

Женщину объявили в розыск и возбудили уголовное дело

09 июня 2026, 13:51, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае приставы добились наказания для жительницы Бийска, забывшей о несовершеннолетних сыновьях, сообщает региональная ФССП.

«Женщина систематически уклонялась от родительских обязанностей. За неисполнение решения суда была привлечена к административной ответственности с назначением 20 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.

Однако мать уклонялась от исполнения решения суда, в итоге было возбуждено уголовное дело.

После отбытия назначенного наказания в виде исправительных работ, женщина перестала выходить на связь с приставами и скрылась.

В результате бийчанку объявили в розыск и вновь возбудили уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. Кроме того, за нарушение порядка исполнения судебных актов суд назначил административный арест на одни сутки.

«Только после привлечения к уголовной ответственности бийчанка приступила к отбыванию ранее назначенных обязательных работ», — отметили в ФССП.

Ранее в Алтайском крае мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов. Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности.