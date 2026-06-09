Бийчанка долго скрывалась от двух детей и приставов и накопила 2,5 млн долга по алиментам
Женщину объявили в розыск и возбудили уголовное дело
09 июня 2026, 13:51, ИА Амител
В Алтайском крае приставы добились наказания для жительницы Бийска, забывшей о несовершеннолетних сыновьях, сообщает региональная ФССП.
«Женщина систематически уклонялась от родительских обязанностей. За неисполнение решения суда была привлечена к административной ответственности с назначением 20 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.
Однако мать уклонялась от исполнения решения суда, в итоге было возбуждено уголовное дело.
После отбытия назначенного наказания в виде исправительных работ, женщина перестала выходить на связь с приставами и скрылась.
В результате бийчанку объявили в розыск и вновь возбудили уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. Кроме того, за нарушение порядка исполнения судебных актов суд назначил административный арест на одни сутки.
«Только после привлечения к уголовной ответственности бийчанка приступила к отбыванию ранее назначенных обязательных работ», — отметили в ФССП.
Ранее в Алтайском крае мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов. Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности.
13:59:33 09-06-2026
читал что сейчас вышел новый закон позволяющий приставам списать долг без суда со всех карт должника в том числе и кредитных
грубо говоря если у этой скрывающейся тетки где то не закрыта кредитная карта с неограниченным лимитом (а такое обычно банки впаривают и карты валяются) то эти 3 миллиона просто бы снялив виде кредита на нее и искать бы даже не надо ее было. Ее бы этот банк сам нашел или коллекторы
14:17:36 09-06-2026
Гость (13:59:33 09-06-2026) читал что сейчас вышел новый закон позволяющий приставам спи...
Вы не правы. Деньги на счете кредитной карты не принадлежат человеку, это деньги банка. Приставы могут заблокировать ее, но не снимать с нее деньги
14:15:52 09-06-2026
как такие самки появляются? кто они, ?? почему фотку не показываете?
18:27:51 09-06-2026
Гость (14:15:52 09-06-2026) как такие самки появляются? кто они, ?? почему фотку не пока... Ну скорее так же, как и остальные