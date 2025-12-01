Не хочешь платить ребенку, будешь платить государству. Сергей Булаев — о предложении ЛДПР

Согласно инициативе, при задолженности уплаты алиментов полгода и более средства на ребенка будут временно выплачиваться из бюджета региона, после чего право требования долга перейдет к государству

01 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Сергей Булаев на сессии АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

Платить алименты детям за счет государства, а после взыскивать эти средства с должников предлагает ЛДПР. С такой инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий во время выездного заседания фракции ЛДПР в Государственной Думе. Слуцкий сообщил, что эта инициатива уже поступила в правительство России.

В ЛДПР считают, что законопроект поможет защитить детей, родители которых поступают безответственно, уклоняются от уплаты алиментов и таким образом оставляют собственных детей без средств к существованию. «Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает четкий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам – гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям – ясный сигнал: уйти от обязательств не получится», ‒ указал Слуцкий в своем выступлении.

Предложенная ЛДПР мера позволит защитить права ребенка, а также сократит число должников, уверен координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев. Комментируя инициативу, он указал, что только в Алтайском крае алиментщики накопили долгов на сотни миллионов рублей.

«Когда узнал об этом, был по-настоящему возмущен. Как можно так поступать с ребенком? Врать и прятаться, чтобы твой сын или дочь какую копейку от тебя не получили. Сейчас ЛДПР предлагает механизм, который реально защитит детей. Ведь государству всегда проще найти должника и взыскать с него долг, чем физическому лицу», – отметил депутат АКЗС.

При этом Сергей Булаев отметил: «Женщине же искать должника тем более трудно: ей нужно обеспечивать детей, учить с ними уроки, заниматься домом. К тому же многие из них слишком горды, чтобы требовать деньги с бывшего супруга. Наша инициатива решает вопрос: не хочешь платить ребенку, будешь платить государству!» – подчеркивает координатор АРО ЛДПР.

Согласно инициативе, при задолженности уплаты алиментов полгода и более средства на ребенка будут временно выплачиваться из бюджета региона, после чего право требования долга перейдет к государству.

Какой способ выплаты предлагает ЛДПР:

1. Если ребенок не получает алименты полгода и более, то регион будет выплачивать ребенку сумму, установленную судом или соглашением об уплате алиментов.

2. После выплаты средств право требования всей суммы долга к алиментщику переходит к государству.

3. А после этого исполнительные органы субъекта РФ будут сами взыскивать с недобросовестного родителя выплаченные средства на его ребенка.