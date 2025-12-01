НОВОСТИПолитика

Не хочешь платить ребенку, будешь платить государству. Сергей Булаев — о предложении ЛДПР

Согласно инициативе, при задолженности уплаты алиментов полгода и более средства на ребенка будут временно выплачиваться из бюджета региона, после чего право требования долга перейдет к государству

01 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Сергей Булаев на сессии АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС
Сергей Булаев на сессии АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

Платить алименты детям за счет государства, а после взыскивать эти средства с должников предлагает ЛДПР. С такой инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий во время выездного заседания фракции ЛДПР в Государственной Думе. Слуцкий сообщил, что эта инициатива уже поступила в правительство России.

В ЛДПР считают, что законопроект поможет защитить детей, родители которых поступают безответственно, уклоняются от уплаты алиментов и таким образом оставляют собственных детей без средств к существованию. «Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает четкий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам – гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям – ясный сигнал: уйти от обязательств не получится», ‒ указал Слуцкий в своем выступлении. 
Предложенная ЛДПР мера позволит защитить права ребенка, а также сократит число должников, уверен координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев. Комментируя инициативу, он указал, что только в Алтайском крае алиментщики накопили долгов на сотни миллионов рублей.  

«Когда узнал об этом, был по-настоящему возмущен. Как можно так поступать с ребенком? Врать и прятаться, чтобы твой сын или дочь какую копейку от тебя не получили. Сейчас ЛДПР предлагает механизм, который реально защитит детей. Ведь государству всегда проще найти должника и взыскать с него долг, чем физическому лицу», – отметил депутат АКЗС. 

При этом Сергей Булаев отметил: «Женщине же искать должника тем более трудно: ей нужно обеспечивать детей, учить с ними уроки, заниматься домом. К тому же многие из них слишком горды, чтобы требовать деньги с бывшего супруга. Наша инициатива решает вопрос: не хочешь платить ребенку, будешь платить государству!» – подчеркивает координатор АРО ЛДПР.  

Согласно инициативе, при задолженности уплаты алиментов полгода и более средства на ребенка будут временно выплачиваться из бюджета региона, после чего право требования долга перейдет к государству. 

Какой способ выплаты предлагает ЛДПР:

1. Если ребенок не получает алименты полгода и более, то регион будет выплачивать ребенку сумму, установленную судом или соглашением об уплате алиментов.

2. После выплаты средств право требования всей суммы долга к алиментщику переходит к государству.

3. А после этого исполнительные органы субъекта РФ будут сами взыскивать с недобросовестного родителя выплаченные средства на его ребенка.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

"Курс исправления" обязательными работами вернул барнаульцу желание платить алименты

Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность
НОВОСТИОбщество

инициативы ЛДПР Алименты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:48:44 01-12-2025

Чтобы что-то заплатить надо это что-то где-то заработать. Рынок труда у нас, мягко говоря, слабенький. Так что от таких инициатив люди скорее будут принимать решение не заводить детей, чем заводить. Вот такой результат у очередного гениального креатива

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

08:03:51 01-12-2025

Гость (07:48:44 01-12-2025) Чтобы что-то заплатить надо это что-то где-то заработать. Ры... Вот пусть лучше подумают и не заводят, чем родят и бросают. Если исходить из МРОТ, то с 2026 обязательным размером алиментов для родителя будет 1/2 МРОТ, а это 13546,5р. Если эта сумма после развода для родителя "не подъемная", а это не покрывает даже базовой потребности в питании ребенка, то будет очень даже здорово, если такой потенциальный отец (а иногда и мать) сразу откажется от идеи заводить ребенка.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:25 01-12-2025

Пусть лучше думают, когда подставляют

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:25 01-12-2025

Сергей Булаев - а может быть ВЫ "наши избранники" пошевелите мозгами, и скопируете законопроект, где отчисления будут не накладно отцам (например страховые отчисления), и региону не будет головняка...
Государству в свою очередь не бремя на шее в виде содержания под стражей и иметь целую армию УФСИН-а.
Ведь на сколько будет проще и справедливее жизнь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:40 01-12-2025

Алименты должны быть отменены, иначе не поднять рождаемость. Государство если хочет, пусть и платит.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:56 01-12-2025

Гость (08:55:40 01-12-2025) Алименты должны быть отменены, иначе не поднять рождаемость.... Удобно решил устроится. Потомство твое, а растить, платить должен кто-то, жена, государство. И все это под «благородной» идеей повышения рождаемости. Давайте тогда рожать и в детдом сдавать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

12:20:57 01-12-2025

Не примут. С государства ниче не возьмешь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

15:16:38 01-12-2025

Повысится количество разводов по инициативе матерей. Развод - это еще и развод мужа на алименты

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:25:55 02-12-2025

1 (15:16:38 01-12-2025) Повысится количество разводов по инициативе матерей. Развод ... ради 13 косарей? Искренне надеюсь, что Вы просто выпимши это писали.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров