Не хочешь платить ребенку, будешь платить государству. Сергей Булаев — о предложении ЛДПР
Согласно инициативе, при задолженности уплаты алиментов полгода и более средства на ребенка будут временно выплачиваться из бюджета региона, после чего право требования долга перейдет к государству
01 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Платить алименты детям за счет государства, а после взыскивать эти средства с должников предлагает ЛДПР. С такой инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий во время выездного заседания фракции ЛДПР в Государственной Думе. Слуцкий сообщил, что эта инициатива уже поступила в правительство России.
В ЛДПР считают, что законопроект поможет защитить детей, родители которых поступают безответственно, уклоняются от уплаты алиментов и таким образом оставляют собственных детей без средств к существованию. «Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает четкий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам – гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям – ясный сигнал: уйти от обязательств не получится», ‒ указал Слуцкий в своем выступлении.
Предложенная ЛДПР мера позволит защитить права ребенка, а также сократит число должников, уверен координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев. Комментируя инициативу, он указал, что только в Алтайском крае алиментщики накопили долгов на сотни миллионов рублей.
«Когда узнал об этом, был по-настоящему возмущен. Как можно так поступать с ребенком? Врать и прятаться, чтобы твой сын или дочь какую копейку от тебя не получили. Сейчас ЛДПР предлагает механизм, который реально защитит детей. Ведь государству всегда проще найти должника и взыскать с него долг, чем физическому лицу», – отметил депутат АКЗС.
При этом Сергей Булаев отметил: «Женщине же искать должника тем более трудно: ей нужно обеспечивать детей, учить с ними уроки, заниматься домом. К тому же многие из них слишком горды, чтобы требовать деньги с бывшего супруга. Наша инициатива решает вопрос: не хочешь платить ребенку, будешь платить государству!» – подчеркивает координатор АРО ЛДПР.
Какой способ выплаты предлагает ЛДПР:
1. Если ребенок не получает алименты полгода и более, то регион будет выплачивать ребенку сумму, установленную судом или соглашением об уплате алиментов.
2. После выплаты средств право требования всей суммы долга к алиментщику переходит к государству.
3. А после этого исполнительные органы субъекта РФ будут сами взыскивать с недобросовестного родителя выплаченные средства на его ребенка.
07:48:44 01-12-2025
Чтобы что-то заплатить надо это что-то где-то заработать. Рынок труда у нас, мягко говоря, слабенький. Так что от таких инициатив люди скорее будут принимать решение не заводить детей, чем заводить. Вот такой результат у очередного гениального креатива
08:03:51 01-12-2025
Гость (07:48:44 01-12-2025) Чтобы что-то заплатить надо это что-то где-то заработать. Ры... Вот пусть лучше подумают и не заводят, чем родят и бросают. Если исходить из МРОТ, то с 2026 обязательным размером алиментов для родителя будет 1/2 МРОТ, а это 13546,5р. Если эта сумма после развода для родителя "не подъемная", а это не покрывает даже базовой потребности в питании ребенка, то будет очень даже здорово, если такой потенциальный отец (а иногда и мать) сразу откажется от идеи заводить ребенка.
08:16:25 01-12-2025
Пусть лучше думают, когда подставляют
08:18:25 01-12-2025
Сергей Булаев - а может быть ВЫ "наши избранники" пошевелите мозгами, и скопируете законопроект, где отчисления будут не накладно отцам (например страховые отчисления), и региону не будет головняка...
Государству в свою очередь не бремя на шее в виде содержания под стражей и иметь целую армию УФСИН-а.
Ведь на сколько будет проще и справедливее жизнь.
08:55:40 01-12-2025
Алименты должны быть отменены, иначе не поднять рождаемость. Государство если хочет, пусть и платит.
12:19:56 01-12-2025
Гость (08:55:40 01-12-2025) Алименты должны быть отменены, иначе не поднять рождаемость.... Удобно решил устроится. Потомство твое, а растить, платить должен кто-то, жена, государство. И все это под «благородной» идеей повышения рождаемости. Давайте тогда рожать и в детдом сдавать.
12:20:57 01-12-2025
Не примут. С государства ниче не возьмешь
15:16:38 01-12-2025
Повысится количество разводов по инициативе матерей. Развод - это еще и развод мужа на алименты
06:25:55 02-12-2025
1 (15:16:38 01-12-2025) Повысится количество разводов по инициативе матерей. Развод ... ради 13 косарей? Искренне надеюсь, что Вы просто выпимши это писали.