Боец из Бийска Эльмар Гасанов проиграл чемпионский бой на турнире ACA
На кону стоял чемпионский пояс ACA в полутяжелом дивизионе, который защищал Муслим Магомедов
19 июля 2026, 08:03, ИА Амител
Бийский спортсмен Эльмар Гасанов не смог завоевать чемпионский пояс лиги ACA, уступив действующему обладателю титула Муслиму Магомедову. Титульный бой в полутяжелом весе стал одним из главных событий международного турнира ACA 205, который прошел 17 июля в Алматы.
На кону стоял чемпионский пояс ACA в полутяжелом дивизионе, который защищал Магомедов. В начале поединка инициативой владел представитель Бийска: он активно двигался, успешно атаковал и навязывал сопернику свой темп.
Однако уже со второго раунда действующий чемпион сумел перехватить преимущество. Магомедов стал чаще прижимать соперника к сетке и контролировать ход боя, постепенно склоняя поединок в свою пользу.
По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу дагестанскому бойцу. Судейские записки распределились следующим образом: 47:48, 49:47, 48:47.
Благодаря этой победе Муслим Магомедов успешно защитил чемпионский титул и сохранил безупречный профессиональный рекорд — 17 побед без поражений. На счету Эльмара Гасанова теперь 12 побед и два поражения.
Напомним, Эльмар Гасанов является воспитанником бийского клуба "Спарта" и тренируется под руководством Дмитрия Косьянова.
11:51:00 19-07-2026
Лига появилась в 2018 году.
Ее создали после слияния двух известных чеченских промоушенов — ACB («Абсолютный чемпионат Беркут») и WFCA («Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат»).
Основатель организации — Майрбек Хасиев.
12:02:00 19-07-2026
Гость (08:54:59 19-07-2026) коренной сибиряк... https://www.aca-mma.com/
Эльмар Гасанов
Рекорд: 12-2-1
Клуб:
Родной город: Неизвестно
Рост: 0 см
Вес: 93 кг
2 место в рейтинге
как-то странно...
15:34:13 19-07-2026
Мусик (12:02:00 19-07-2026) https://www.aca-mma.com/Эльмар ГасановРекорд: 12-2-1... Ну еще погугли не ленись все есть про него))
18:35:33 19-07-2026
гость (15:34:13 19-07-2026) Ну еще погугли не ленись все есть про него))... Гугль вражеский ресурс.
Только кошерно Яндекс!
23:45:27 19-07-2026
Musik (18:35:33 19-07-2026) Гугль вражеский ресурс. Только кошерно Яндекс! ... Ну заяндексите тогда)
13:34:53 19-07-2026
что он в Бийске делает?
14:47:38 19-07-2026
Гость (13:34:53 19-07-2026) что он в Бийске делает?... Кровельными работами занимается
15:35:33 19-07-2026
Гость (13:34:53 19-07-2026) что он в Бийске делает?... Живет он там, типа в Бийске нет не Азербайджанцев ни Армян и тд.