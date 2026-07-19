Боец из Бийска Эльмар Гасанов проиграл чемпионский бой на турнире ACA

На кону стоял чемпионский пояс ACA в полутяжелом дивизионе, который защищал Муслим Магомедов

19 июля 2026, 08:03, ИА Амител

Боец из Бийска Эльмар Гасанов / Фото: соцсети спортсмена

Бийский спортсмен Эльмар Гасанов не смог завоевать чемпионский пояс лиги ACA, уступив действующему обладателю титула Муслиму Магомедову. Титульный бой в полутяжелом весе стал одним из главных событий международного турнира ACA 205, который прошел 17 июля в Алматы.

На кону стоял чемпионский пояс ACA в полутяжелом дивизионе, который защищал Магомедов. В начале поединка инициативой владел представитель Бийска: он активно двигался, успешно атаковал и навязывал сопернику свой темп.

Однако уже со второго раунда действующий чемпион сумел перехватить преимущество. Магомедов стал чаще прижимать соперника к сетке и контролировать ход боя, постепенно склоняя поединок в свою пользу.

По итогам пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу дагестанскому бойцу. Судейские записки распределились следующим образом: 47:48, 49:47, 48:47.

Благодаря этой победе Муслим Магомедов успешно защитил чемпионский титул и сохранил безупречный профессиональный рекорд — 17 побед без поражений. На счету Эльмара Гасанова теперь 12 побед и два поражения.

Напомним, Эльмар Гасанов является воспитанником бийского клуба "Спарта" и тренируется под руководством Дмитрия Косьянова.