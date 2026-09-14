"Бонды и подушка". Экономист рассказал, как правительство будет закрывать дыру в бюджете

В крайнем случае ЦБ заставит банки купить государственные облигации, заявил amic.ru финансовый аналитик

14 сентября 2026, 12:15, ИА Амител

Бюджет России / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Дефицит федерального бюджета за январь — август 2026 года несколько больше запланированного, однако ситуацию не стоит драматизировать: у правительства есть инструменты для его покрытия, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета по итогам января — августа 2026 года составил 5,795 трлн рублей, что следует из статистики, опубликованной Минфином РФ. В то же время, согласно закону о бюджете, принятому 28 ноября 2025 года, плановый показатель дефицита составляет 3,786 трлн рублей. Кстати, за первые восемь месяцев 2025 года дефицит составлял 3,920 трлн рублей.

Кроме того, объем доходов за этот период составил 25,929 трлн рублей, что существенно ниже планового показателя — 40,283 трлн рублей, но на 9,2% выше доходов 2025 года — 23,739 трлн рублей. Расходы казны составили 31,724 трлн рублей, что на 14,7% выше аналогичной суммы в 2025 году. Ведомство объясняет это обстоятельство "оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов".

Кстати, нефтегазовые доходы по сравнению с прошлогодними снизились на 16,7%, что объясняется невысоким средним обменным курсом доллара, а также снижением цен на нефть в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026-го, учитываемых при уплате НДД в текущем году.

"На самом деле уже в августе был профицит бюджета в размере 600 млрд рублей, поэтому опубликованная статистика Минфина носит предварительный характер и не учитывает всех изменений. Многие акционеры получили дивиденды по акциям госкомпаний. В целом дефицит составляет менее 3% от ВВП, что является вполне приемлемым показателем. У нас вообще очень низкое отношение бюджетного долга к ВВП, во многих развитых странах оно гораздо выше", — рассказал Александр Разуваев.

Собеседник отметил, что покрываться дефицит будет в основном за счет выпуска бондов — облигаций федерального займа (ОФЗ).

"Конечно, их кто-то должен покупать — из-за санкций у нас преимущественно внутренние инвесторы. Ставка на исламский банкинг не оправдалась. Есть, конечно, крайний вариант: ЦБ кредитует банки, банки покупают ОФЗ. Но это если дела пойдут совсем худо. Сейчас средства найдут: что-то даст приватизация госсобственности, что-то придется брать из "подушки безопасности" — Фонда национального благосостояния. Но в ближайшие месяцы ситуация с бюджетом должна улучшиться: нефть дорожает, а курс рубля станет ниже", — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что российской экономике "предстоит тяжелый кризис летом 2026 года". По мнению экспертов, только корректировка экономического курса могла позволить избежать обвала.