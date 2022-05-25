Да будет свет. Пять способов экономить на электричестве для компаний

Чем меньше пользуешься электроприборами и включаешь свет, тем меньше потом придётся платить за эту коммунальную услугу. Этому правилу всех нас учили с детства. Но на самом деле уменьшить счёт за свет можно и другими способами. Во всяком случае, на предприятиях. Как это сделать, знают специалисты Группы компаний «Концерн». Они рассказали amic.ru, что для этого надо делать.

Разве можно экономить, потребляя столько же?

Можно, уверяют в компании. Выбор способа зависит от многих составляющих. И чтобы оценить ситуацию на конкретном предприятии, будь то совсем небольшая организация или крупная промышленная площадка, ГК «Концерн» проводит комплексный энергоаудит.

Смотрят не только сами сети или оборудование, но и документы. Зачастую потребители не умеют самостоятельно проверять объёмы электрической энергии и цены, которые применил к ним поставщик. Во-первых, это в принципе непросто. Во-вторых, законодательство постоянно меняется, появляются новые возможности оплаты электроэнергии.

И сколько можно сэкономить?

«Экономия может составить до 30% затрат на электроэнергию. И это без изменения действующей схемы электроснабжения и финансовых вложений со стороны предприятия», — рассказали в «Концерне».

Так-так, и что это за способы такие?

Выделим основные варианты оптимизации затрат на электроэнергию.

1. Проверка документов.

Звучит банально, но именно с этого часто и начинают — нужно устранить все расхождения с законодательством. Эксперты оценивают, сколько компания на самом деле платит за электроэнергию и сколько прописано в договоре, а также положено по закону.

2. Оценка местоположения прибора учёта.

Если прибор учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетевой компанией, то возможны неприятные для вашего кармана переплаты. В ГК «Концерн» рассказывают: им часто встречаются случаи, когда поставщик завышает величину потерь электроэнергии. И это идёт вразрез с методикой расчёта, утверждённой Министерством энергетики РФ.

3. Изменение тарифа на услуги по передаче электроэнергии.

Чем выше уровень напряжения в точке технологического присоединения, тем дешевле цена. Но иногда поставщик необоснованно применяет более дорогой тариф, и компания платит больше, чем могла бы. Согласитесь, разобраться в таких узких моментах могут только специалисты.

Часто для смены тарифа (или если сети в принципе устаревшие) может потребоваться реконструкция объекта электросетевого хозяйства.

Компания предоставляет не только экспертные услуги, но и технические. Специалисты ГК «Концерн» проводят реконструкцию, новое техприсоединение к электрическим сетям: проектирование, покупка оборудования, строительно-монтажные работы. А также проектирование автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), составление экспертных заключений в области энергоснабжения, проведение электротехнических измерений и испытаний, пусконаладочные работы энергооборудования.

Но сначала ГК «Концерн» оценит все преимущества, риски и сроки окупаемости любых вложений.

4. Изменение ценовой категории.

Существует шесть ценовых категорий. От того, какая будет у вас, и зависит, сколько в итоге вы будете платить. Первая — самая простая, по ней в цену электроэнергии заложена цена покупки мощности и весь небаланс с рынка. Во второй тоже заложена, но она бывает разной: двухзонная (день/ночь) и трёхзонная (пик/полупик/ночь).

При использовании третьей и пятой категорий вы платите отдельно за электроэнергию (причём по часам) и отдельно за мощность. При четвёртой и шестой — отдельно за электроэнергию и мощность покупки, плюс двуставочный тариф на передачу. Так что тут необходим почасовой учёт электроэнергии.

Компаниям с максимальной присоединенной мощностью — свыше 670 кВт — можно выбирать с третьей по шестую категории, а тем, кто запитан от генераторов и сетей ПАО «ФСК ЕЭС», — доступны только четвёртая и шестая.

Разобраться в этом тоже будет довольно непросто. Но от категории зависит итоговая стоимость вашей электроэнергии. И чем больше потребление, тем больше будет экономия от правильно подобранной категории.

5. Альтернативные способы покупки (смена поставщика или самостоятельная покупка на оптовом рынке). Эксперты изучат предложения разных поставщиков (гарантирующий поставщик и (или) производитель розничного рынка электрической энергии и мощности и (или) независимая энергосбытовая компания), сравнят их ценовые предложения и подберут для вас самый выгодный вариант.

6. Применение механизма «Управления спросом». Так называется федеральный проект, суть которого в стимулировании потребителей — сокращать пользование ресурсом в определенные часы. То есть предприятие должно будет перераспределить нагрузку на другие часы или вообще не пользоваться оборудованием. Конкретное время определяется по согласованию с агрегатором спроса (гарантирующий поставщик, сетевая организация или независимая энергосбытовая компания).

Это нужно делать от одного до пяти раз в месяц в течение двух или четырёх последовательных часов с 9 до 21 часа. Также потребуется наличие почасовых приборов учёта электрической энергии с возможностью ежедневной передачи почасовых данных.

Специалисты «Концерна» помогут оценить, готовы ли вы снижать потребление без ущерба для производства. И какую выгоду вы с этого получите.

Фото: dagzhkh.ru

Хорошо, и как это всё работает?

Для оценки ситуации в вашей компании ГК «Концерн» проводит полноценный энергоаудит. В него входит:

оценка расчёта стоимости электроэнергии по договору на покупку электроэнергии;

подбор способов снижения затрат на покупку электроэнергии и мощности (пересогласование величины потерь, смена уровня напряжения, ценовой категории, поставщика электроэнергии и компенсация реактивной мощности);

юридическое сопровождение и представительство в судебных инстанциях.

Что-то я не слышал раньше о таких услугах

Вполне возможно, ведь это новое направление. К бытовой экономии — энергоэффективные светильники и приборы, сокращение потребления в пиковые часы — мы почти привыкли. А вот экономия за счёт правильно оформленных документов и подобранного тарифа только-только становится нормой.

И сколько это всё стоит?

Об этом лучше узнать напрямую в компании. Отметим лишь, что ГК «Концерн» не берёт денег за аудит — только за фактическую работу и при получении экономии клиентом.

ГК «Концерн»

Адрес: 656037, г Барнаул, ул. Карагандинская, д. 6а, второй этаж

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