Чем полезна скандинавская ходьба для пожилых людей, рассказал тренер
Эта процедура снижает риск падений
02 июля 2026, 22:45, ИА Амител
Скандинавская ходьба — одна из немногих нагрузок, которую можно порекомендовать пенсионерам старше 60 лет, заявил "Газете.ru" эксперт по фитнесу Эмиль Халимов. Он также отметил, что такой вид активности безопасен для пожилых людей.
«При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры... Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей», — разъяснил он.
Тренер отмечает, что скандинавская ходьба сжигает на 45% больше калорий, чем обычная прогулка. Две дополнительные точки опоры делают ее безопаснее для пожилых людей: они снижают риск оступиться, а это критически важно, поскольку падение в старшем возрасте часто приводит к перелому шейки бедра.
Эксперт дал несколько советов по правильной организации занятий:
- подбор снаряжения — длину палок рассчитывают по формуле: рост в сантиметрах умножить на 0,66. Если инвентарь будет слишком длинным, человеку придется неестественно задирать плечи;
- техника движения — конечности движутся крест-накрест: вперед идет левая рука с палкой и правая нога. Палку нужно ставить позади себя под наклоном и энергично отталкиваться от земли;
- нагрузка — новичкам следует начинать с 20–30-минутных прогулок трижды в неделю, постепенно доводя общее время умеренной активности до рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 150 минут в неделю;
- контроль состояния — пульс должен быть таким, чтобы во время ходьбы сохранялась возможность говорить с легкой одышкой. При наличии заболеваний сердца или суставов перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.
22:55:08 02-07-2026
Палкой можно проткнуть глас еслиж че.
05:22:24 03-07-2026
Пенсинеры старше 65 лет а не 60-ти...
06:32:50 03-07-2026
они все неправильно ходят с палками, чем только усугубляют существующие проблемы с ОДА. лучше бы просто ходили.
06:41:37 03-07-2026
С палками можно резко перейти на филиппинскую технику борьбы.Но это уже к другому тренеру.
07:19:16 03-07-2026
Гость (06:41:37 03-07-2026) С палками можно резко перейти на филиппинскую технику борьбы... А может им просто лыжи не выдали.
08:23:41 03-07-2026
Ни разу не видела, чтоб эти пэнсионерки правильно с палками ходили. палки видимо у внуков отобрали. Да еще по загазованному Ленинскому, чтобы все их крутизну видели.
08:37:38 03-07-2026
они все ходят не правильно и с лыжными палками
10:23:39 03-07-2026
Пусть ходят, как хотят! Что к бабкам привязались? Правильная техника нужна для тренировок, а они просто используют палки для дополнительной опоры, чтобы не падать.
15:35:27 03-07-2026
Если не торопясь без разницы как они ходят. Всё-равно польза. А они и не ходят со скоростью, нужной именно для этой ходьбы. Ноженьки отработали на родных заводах. Теперь только ходьба, ни другое лечение денег нет у бывших работяг.
14:10:39 04-07-2026
Musik (07:19:16 03-07-2026) А может им просто лыжи не выдали. ... Не смейся, время быстро идёт, не заметишь как сам палку возьмёшь.
17:02:42 05-07-2026
Ходить лучше, чем лежать и считать свои болячки ...хоть с палками, хоть без палок