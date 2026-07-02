Чем полезна скандинавская ходьба для пожилых людей, рассказал тренер

Эта процедура снижает риск падений

02 июля 2026, 22:45, ИА Амител

Скандинавская ходьба / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Скандинавская ходьба — одна из немногих нагрузок, которую можно порекомендовать пенсионерам старше 60 лет, заявил "Газете.ru" эксперт по фитнесу Эмиль Халимов. Он также отметил, что такой вид активности безопасен для пожилых людей.

«При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры... Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей», — разъяснил он.

Тренер отмечает, что скандинавская ходьба сжигает на 45% больше калорий, чем обычная прогулка. Две дополнительные точки опоры делают ее безопаснее для пожилых людей: они снижают риск оступиться, а это критически важно, поскольку падение в старшем возрасте часто приводит к перелому шейки бедра.

Эксперт дал несколько советов по правильной организации занятий: