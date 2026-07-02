НОВОСТИЗдоровье

Чем полезна скандинавская ходьба для пожилых людей, рассказал тренер

Эта процедура снижает риск падений

02 июля 2026, 22:45, ИА Амител

Скандинавская ходьба / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI
Скандинавская ходьба / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Скандинавская ходьба — одна из немногих нагрузок, которую можно порекомендовать пенсионерам старше 60 лет, заявил "Газете.ru" эксперт по фитнесу Эмиль Халимов. Он также отметил, что такой вид активности безопасен для пожилых людей.

«При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры... Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей», — разъяснил он.

Тренер отмечает, что скандинавская ходьба сжигает на 45% больше калорий, чем обычная прогулка. Две дополнительные точки опоры делают ее безопаснее для пожилых людей: они снижают риск оступиться, а это критически важно, поскольку падение в старшем возрасте часто приводит к перелому шейки бедра.

Эксперт дал несколько советов по правильной организации занятий:

  • подбор снаряжения — длину палок рассчитывают по формуле: рост в сантиметрах умножить на 0,66. Если инвентарь будет слишком длинным, человеку придется неестественно задирать плечи;
  • техника движения — конечности движутся крест-накрест: вперед идет левая рука с палкой и правая нога. Палку нужно ставить позади себя под наклоном и энергично отталкиваться от земли;
  • нагрузка — новичкам следует начинать с 20–30-минутных прогулок трижды в неделю, постепенно доводя общее время умеренной активности до рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 150 минут в неделю;
  • контроль состояния — пульс должен быть таким, чтобы во время ходьбы сохранялась возможность говорить с легкой одышкой. При наличии заболеваний сердца или суставов перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Здоровье
       

Комментарии 11

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Musik

22:55:08 02-07-2026

Палкой можно проткнуть глас еслиж че.

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Кость

05:22:24 03-07-2026

Пенсинеры старше 65 лет а не 60-ти...

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Элен без ребят

06:32:50 03-07-2026

они все неправильно ходят с палками, чем только усугубляют существующие проблемы с ОДА. лучше бы просто ходили.

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Гость

06:41:37 03-07-2026

С палками можно резко перейти на филиппинскую технику борьбы.Но это уже к другому тренеру.

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Musik

07:19:16 03-07-2026

Гость (06:41:37 03-07-2026) С палками можно резко перейти на филиппинскую технику борьбы... А может им просто лыжи не выдали.

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Гость

08:23:41 03-07-2026

Ни разу не видела, чтоб эти пэнсионерки правильно с палками ходили. палки видимо у внуков отобрали. Да еще по загазованному Ленинскому, чтобы все их крутизну видели.

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Гость

08:37:38 03-07-2026

они все ходят не правильно и с лыжными палками

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Гость

10:23:39 03-07-2026

Пусть ходят, как хотят! Что к бабкам привязались? Правильная техника нужна для тренировок, а они просто используют палки для дополнительной опоры, чтобы не падать.

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гость

15:35:27 03-07-2026

Если не торопясь без разницы как они ходят. Всё-равно польза. А они и не ходят со скоростью, нужной именно для этой ходьбы. Ноженьки отработали на родных заводах. Теперь только ходьба, ни другое лечение денег нет у бывших работяг.

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Гость

14:10:39 04-07-2026

Musik (07:19:16 03-07-2026) А может им просто лыжи не выдали. ... Не смейся, время быстро идёт, не заметишь как сам палку возьмёшь.

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Марина

17:02:42 05-07-2026

Ходить лучше, чем лежать и считать свои болячки ...хоть с палками, хоть без палок

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