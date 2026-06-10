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Черешня в России подешевела на 24% за две недели

Ее стоимость упала с 800 до 610 рублей за килограмм

10 июня 2026, 12:26, ИА Амител

Ягоды / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Ягоды / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Цена на черешню в российских торговых сетях за последние две недели снизилась на 24% — до 610 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По словам эксперта, черешня — сезонный товар, и ее стоимость традиционно падает с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из‑за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, а с поступлением первых отечественных партий цены пошли вниз. Если в конце мая килограмм черешни стоил 800 рублей, то к началу июня цена опустилась до 610 рублей.

Такая динамика типична для всех сезонных ягод и фруктов: когда на рынок поступает отечественный урожай, предложение расширяется и цены корректируются.

В магазинах сейчас можно найти от одного до четырех видов черешни — помимо российской, в продаже есть ягоды из Турции, Узбекистана и Азербайджана.

Торговые сети наращивают сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере развития сезона предлагать покупателям широкий ассортимент по более доступным ценам.

Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет подряд. По данным торговых сетей — членов АКОРТ, он увеличивается на 8–12% ежегодно в натуральном выражении. Основной фактор такого роста — популярность здорового образа жизни. Потребители все чаще включают ягоды в ежедневный рацион как натуральный источник витаминов. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самую свежую клубнику и черешню.

Ягоды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 6

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Гость

12:29:39 10-06-2026

Значит начала гнить на складах

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Гость

13:16:30 10-06-2026

Гость (12:29:39 10-06-2026) Значит начала гнить на складах... Где вы видели склады с черешней?

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Мусик

13:03:16 10-06-2026

незрелая, вчера брали.

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Ева

13:20:46 10-06-2026

750 на ладе

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Гость

16:05:52 10-06-2026

На рынке от 800 до 1000, какой упала в цене

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Гость

16:41:02 10-06-2026

Автор из своего субъективного параллельного мирка пишет

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