В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самую свежую клубнику и черешню
Ягоды должны быть без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом
30 мая 2026, 09:02, ИА Амител
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору клубники и черешни. Чтобы купить спелые и безопасные ягоды, достаточно обратить внимание на несколько простых признаков, сообщает РИА Новости.
Как выбрать клубнику
Клубника должна быть сухой, без признаков гнили и плесени, с ярко-красным насыщенным цветом без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды — гладкая, упругая, блестящая, без вмятин и повреждений.
Свежесть также подтверждают зеленые листики вокруг ягоды. У спелой клубники обязательно должен быть насыщенный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера — это значит, что вся партия одного сорта.
Как выбрать черешню
Кожица черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. От покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями лучше отказаться. Стоит выбирать плотные и упругие плоды — мягкие могут оказаться перезревшими или начать портиться.
Вкус черешни зависит от сорта и цвета: желтые и розовые ягоды обычно нежные и кисло-сладкие, а темноокрашенные — более сладкие. Самый вкусный и полезный урожай собирают в разгар сезона — с конца июня до середины июля.
09:43:46 30-05-2026
Они должны быть в августе, не раньше 😁
11:35:16 30-05-2026
Кхм... (09:43:46 30-05-2026) Они должны быть в августе, не раньше 😁... киргизская черешня по 900 р, и абрикосы уже во овощном.
13:57:31 30-05-2026
найди отличия. (11:35:16 30-05-2026) киргизская черешня по 900 р, и абрикосы уже во овощном. ... Мои вчера брали, есть не стали.
23:18:53 30-05-2026
Musik (13:57:31 30-05-2026) Мои вчера брали, есть не стали. ... А зачем тогда брали??
16:22:52 30-05-2026
Кхм... (09:43:46 30-05-2026) Они должны быть в августе, не раньше 😁... с арбузами попутал