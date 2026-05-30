В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самую свежую клубнику и черешню

Ягоды должны быть без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом

30 мая 2026, 09:02, ИА Амител

Ягоды / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору клубники и черешни. Чтобы купить спелые и безопасные ягоды, достаточно обратить внимание на несколько простых признаков, сообщает РИА Новости.

Как выбрать клубнику

Клубника должна быть сухой, без признаков гнили и плесени, с ярко-красным насыщенным цветом без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды — гладкая, упругая, блестящая, без вмятин и повреждений.

Свежесть также подтверждают зеленые листики вокруг ягоды. У спелой клубники обязательно должен быть насыщенный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера — это значит, что вся партия одного сорта.

Как выбрать черешню

Кожица черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. От покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями лучше отказаться. Стоит выбирать плотные и упругие плоды — мягкие могут оказаться перезревшими или начать портиться.

Вкус черешни зависит от сорта и цвета: желтые и розовые ягоды обычно нежные и кисло-сладкие, а темноокрашенные — более сладкие. Самый вкусный и полезный урожай собирают в разгар сезона — с конца июня до середины июля.