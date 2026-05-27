Диетолог предупредила об опасности черешни для диабетиков

Оптимальная порция для взрослого — 150–300 граммов в день

27 мая 2026, 12:14, ИА Амител

Ягоды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала о безопасных нормах употребления черешни.

«Оптимальная порция черешни: 150–300 граммов в день для взрослого — это около 10–20 средних ягод. Для детей с одного года — 30–50 граммов, с трех лет — 80–100 граммов, с семи лет — 150–200 граммов. Особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности в связи с высоким содержанием фруктозы», — пояснила врач.

Она также отметила, что при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут вызвать слабительный эффект.