Через боль и подвиг. Историческая постановка о медсестрах войны прошла в краевой больнице

На базе Краевой клинической больницы ожили страницы подвига медиков Великой Отечественной войны

29 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Военно-историческая реконструкция "Вальс фронтовой медсестры" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 мая в стенах КГБУЗ "Краевая клиническая больница" прошло трогательное мероприятие – военно-историческая реконструкция "Вальс фронтовой медсестры", подготовленная студентами Барнаульского базового медицинского колледжа.

Перед сотрудниками больницы, пациентами и участниками СВО студенты оживили страницы героического прошлого, рассказав о самоотверженном труде медиков в годы Великой Отечественной войны. В центре постановки оказалась судьба Героя Советского Союза, нашей землячки Веры Кащеевой – фронтовой медсестры, чьи подвиги стали символом мужества и сострадания.

Ранее эта постановка была показана в преддверии 9 Мая в самом колледже – перед студентами, представителями Краевой клинической больницы, Алтайского государственного медицинского университета, администрацией и ветеранами. Тогда, как и теперь, зрители увидели живую историю – ту, которую нельзя забывать.

Финальной точкой мероприятия стал символичный вальс под патефон – под ту самую музыку, которую многие медсестры так и не успели услышать в День Победы. Это был вальс памяти, благодарности и связи поколений.

Мероприятие стало напоминанием о том, насколько важна память, и о том, что подвиг милосердия не подвластен времени. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов поблагодарил участников постановки:

"Сегодня мы не просто вспомнили историю – мы ее прочувствовали. Подвиг медиков военных лет навсегда останется примером мужества, милосердия и беззаветного служения Родине. Низкий поклон тем, кто сохраняет эту память и передает ее новым поколениям".