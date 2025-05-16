Вальс будущих защитников Родины. Фоторепортаж с кадетского бала в Барнауле

На мероприятие прибыли представители более десяти образовательных организаций Алтайского края и Сибири

16 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Кадетский бал в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялся кадетский бал "Я помню! Я горжусь!". Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло на территории парка культуры и отдыха "Центральный".

В этом году в мероприятии приняли участие представители более десяти образовательных организаций Алтайского края и Сибири. Как рассказывали в пресс-центре мэрии Барнаула, участниками в том числе стали воспитанники школ и лицеев с кадетским компонентом из Томска, Новосибирска, Барнаула, Рубцовска, Бийска, ЗАТО Сибирского, села Михайловского и взвод почетного караула Барнаульского юридического института МВД России.

Юные девушки для танца оделись в изящные бальные платья, а их кавалеры – в форму своих кадетских училищ. Фотокорреспондент amic.ru побывал на мероприятии и запечатлел, как танцуют будущие защитники Родины.