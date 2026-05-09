Список запрещенных предметов отличается от того, что был в прошлом году

09 мая 2026, 08:35, ИА Амител

Акция "Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле пройдет со строгим соблюдением всех мер безопасности. Одна из них — контроль за проносом предметов в зоны праздничных мероприятий. Администрация города опубликовала полный перечень запрещенных вещей. Он, кстати, отличается от прошлогоднего.

О том, что нельзя приносить с собой на празднование Дня Победы в Барнауле, — в материале amic.ru.

1 Можно ли приносить с собой воду на День Победы в Барнауле? Нет. Из списка следует, что к проносу будут запрещены все виды жидкостей в любых объемах, вплоть до парфюмерии. Соответственно, и воду пронести не получится. Но в мэрии разъяснили, что в "чистых" зонах будут работать волонтеры, которые будут раздавать питьевую воду.

2 Получится ли принести с собой еду на празднование? Тоже нет. Все продукты питания запрещены к проносу в зону праздничных мероприятий. Кроме того, нельзя приносить с собой контейнеры для продуктов — даже пустые.

3 Могу ли я прийти на праздничные мероприятия с домашним питомцем? Только в качестве исключения. Любые животные будут запрещены. Пройти с питомцами лишь с могут люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются в сопровождении собаки-проводника. В этом случае обязательными будут паспорт и заполненный ветеринарный документ.

4 Разрешено ли проносить вейпы в места празднования Дня Победы в Барнауле? До конца непонятно. Напомним, в прошлом году в списке было отдельно указано, что любые устройства нагревания жидкостей, включая вейпы, запрещены. В этом году такого пункта нет. Зато хватает запрещенных категорий, куда в теории различные курительные устройства могут попасть. К примеру, есть такой пункт: «Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению». Но однозначного ответа опубликованный список так и не дает.

5 Можно ли иметь с собой спички или зажигалку? Можно. Но это исключения. Все остальные зажигательные предметы и вещества запрещены. В частности, нельзя проносить: аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы;

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

воспламеняющиеся твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы.

6 Пустят ли в зону праздничных мероприятий с лекарствами? Да, но если они прописаны вам врачом. Согласно списку, к проносу на праздник запрещены: любые сыпучие вещества независимо от объема. Исключения составляют разрешенные лекарственные препараты в виде сыпучих веществ;

наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекций. Исключение составляют инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования.

7 Можно ли приходить с алкоголем? Нет. Алкогольные напитки на праздничных мероприятиях строго запрещены.

8 Что еще нельзя приносить с собой на празднование Дня Победы в Барнауле? Полный список мы уже публиковали . Вот его остальные пункты: оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также специальные средства;

колющие и режущие предметы, ножи и иное холодное оружие, в том числе холодное оружие, являющееся элементом военной формы одежды (кортик), а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. Исключение составляют маникюрные ножницы и пилочка для ногтей;

устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, применение которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению;

любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности;

окисляющие вещества и органические перекиси; источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы, токсичные химические вещества, аварийно химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии;

материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признакам расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими; средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями;

стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки;

громоздкие предметы, сумма трех измерений которые по длине, ширине и высоте превышает 150 см; древки для флагов или плакатов любого типа. Исключения составляют гибкие пластмассовые или двойные древки (длина до одного метра);

рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). Исключения составляют религиозные книги для личного пользования; технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий; беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи.

9 Кто и как будет проверять, нет ли у меня с собой запрещенных предметов? Запрещенные предметы нельзя будет проносить в так называемые "чистые" зоны. Это места, где пройдут основные праздничные мероприятия. Попасть туда можно будет лишь через рамку металлодетектора и показав содержимое сумки сотруднику полиции. К примеру, такой "чистой" зоной станет место проведения акции "Бессмертный полк". Проходные будут организованы на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской, улицы Молодежной и проспекта Социалистического, улицы Молодежной и проспекта Ленина.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.