Перечень запрещенных предметов

05 мая 2026, 10:32, ИА Амител

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае ввели строгий контроль за проносом предметов в зоны праздничных мероприятий. Такие меры позволят обеспечить безопасность участников и гостей.

Под запретом оказалось взрывчатые вещества, оружие, пиротехника и алкоголь. Однако в перечень вошли и менее очевидные позиции. Что лучше оставить дома, если вы собрались принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая – читайте в материале amic.ru.

Что нельзя приносить:

Взрывные вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начиненные. Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также специальные средства. Колющие и режущие предметы, ножи и иное холодное оружие, в том числе холодное оружие, являющееся элементом военной формы одежды (кортик), а также иные предметы которые могут быть использованы в качестве оружия. Исключение составляют маникюрные ножницы и пилочка для ногтей. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению. Любые предметы внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. Средства маскировки или предметы затрудняющие установления личности. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы. Исключение составляют карманные зажигалки. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов. Исключение составляют спички. Воспламеняющиеся твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы. Окисляющие вещества и органические перекиси. Источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы, токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признакам расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими. Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями. Наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекций. Исключение составляют инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки. Все виды жидкостей в любых объемах, в том числе парфюмерию, а также прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов. Продукты питания (такие как яйца, кетчуп, майонез и т.д.) Алкогольные напитки. Любые животные. Исключение составляют собаки-проводники с паспортом и заполненным ветеринарным документом. Громоздкие предметы, сумма трех измерений которые по длине, ширине и высоте превышает 150 см. Древки для флагов или плакатов любого типа. Исключения составляют гибкие пластмассовые или двойные древки (длина до 1 м.). Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги). Исключения составляют религиозные книги для личного пользования. Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий. Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи. Любые сыпучие вещества независимо от объема. Исключения составляют разрешенные лекарственные препараты, в виде сыпучих веществ. Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.

Список немного отличается от того, что был в 2025 году. В частности, разрешили проносить маникюрные ножницы и пилочку для ногтей, а также спички. Запретили брать на праздник материалы, которые оскорбляют людей, например, по социальному происхождению и финансовому состоянию.