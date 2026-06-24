Что происходит с бензином в России? Меры властей
Ситуация с горючим "сложная, но контролируемая", заявил вице-премьер
24 июня 2026, 11:44, ИА Амител
Президенту России Владимиру Путину доложили о действующих ценах на бензин на совещании с кабмином, пишет "Комсомольская правда". Глава государства потребовал "свести к нулю" последствия обстрелов для россиян и бизнеса.
Как отметил Владимир Путин, во время специальной военной операции Украина начала наносить удары по нефтезаводам, что снизило производство топлива и привело к сложностям его перевозки. Как следствие, цены на горючее выросли, а спрос стал выше.
Перед Минобороны и силовым блоком глава России поставил задачу "купировать" последствия ударов беспилотниками.
«Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — добавил он.
Какие приняли меры?
1. Ввели запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.
2. На рассмотрении стоит вопрос о запрете экспорта дизельного топлива.
3. На всех НПЗ максимально увеличили мощности, сократили сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.
4. Поставки топлива в регионы, где появляются проблемы, ежедневно обсуждают и проводят в партнерстве с РЖД.
5. Задействовали резервы, "которые раньше не использовались".
6. Подготовили изменения в налоговое законодательство, которые помогут вывести на внутренний рынок страны дополнительные объемы топлива, их рассмотрят в ближайшие дни.
7. Огромное внимание уделяют фермерам и аграриям, чтобы обеспечить их необходимыми объемами бензина, утвердили графики поставок.
8. На повестке — вопрос о введении мониторинга цен, чтобы производители не злоупотребляли ситуацией ради собственной выгоды.
Вице-премьер Александр Новак пообещал, что правительство будет оценивать ситуацию на топливном рынке каждый день и максимально быстро реагировать на изменения и вызовы, чтобы страна была полностью обеспечена горючим.
«В фокусе руководства страны несколько регионов, где ситуация острее. Это Крым, Севастополь, приграничные регионы, Дальний Восток, Калининград», — заявил политик.
11:54:43 24-06-2026
Суриков предлагал нефтепровод из Тюмени протянуть в Заринск и там построить НПЗ... Жаль не получилось...
12:01:55 24-06-2026
Иван (11:54:43 24-06-2026) Суриков предлагал нефтепровод из Тюмени протянуть в Заринск ... Сверхразумы понастроили почти все НПЗ в европейской части страны
12:08:05 24-06-2026
Гость (12:01:55 24-06-2026) Сверхразумы понастроили почти все НПЗ в европейской части ст... За другую часть страны будет переживать Китай?
12:59:01 24-06-2026
Иван (11:54:43 24-06-2026) Суриков предлагал нефтепровод из Тюмени протянуть в Заринск ... ага, Евдокимов предлагал-пристань, в Верхобском, чтобы теплоход с шутами из телевизора прямо к бане швартовался.
16:38:41 24-06-2026
найди отличия. (12:59:01 24-06-2026) ага, Евдокимов предлагал-пристань, в Верхобском, чтобы тепло... О, я хочу такое
20:18:49 24-06-2026
Гость (16:38:41 24-06-2026) О, я хочу такое... Я бы покатался на такой с красной мордой
13:05:02 24-06-2026
Иван (11:54:43 24-06-2026) Суриков предлагал нефтепровод из Тюмени протянуть в Заринск ... Нерентабельно им всё было,понимашь. Теперь вспомнили про глубину тыла
20:18:24 24-06-2026
Гость (13:05:02 24-06-2026) Нерентабельно им всё было,понимашь. Теперь вспомнили про глу... Опыт эвакуации предприятий СССР изучается,перенимается?
12:55:47 24-06-2026
горожане, а это я попал на заправке, в очередь из-за перекачки с бензовоза или это сейчас такая очередь за бензином в порядке вещей?
14:24:11 24-06-2026
дед ворчун. (12:55:47 24-06-2026) горожане, а это я попал на заправке, в очередь из-за перекач... Я обычно заправляюсь в 22-24 часа, когда с работы еду. В половине случаев заправляюсь в одиночестве, часто есть другие авто но без очередей, в 5-10% случаев в это время заправка полностью закрыта на время слива топлива бензовозом.
Заправляйтесь в позднее время, к чему в час пик лезть?
14:54:33 24-06-2026
Гость (14:24:11 24-06-2026) Я обычно заправляюсь в 22-24 часа, когда с работы еду. В пол... в 22-24 часа, я уже сплю на печке.
и вижу сны, но не о том,как специально ехать за бензином на ночь глядя.
сегодня же, в 10 утра, плюс-минус,ехал мимо заправки, решил заглянуть..
поехал дальше.
подожду.
15:00:50 24-06-2026
дед ворчун. (14:54:33 24-06-2026) в 22-24 часа, я уже сплю на печке.и вижу сны, но не о то... ехай. ехай ... (с)
15:11:46 24-06-2026
Гость (15:00:50 24-06-2026) ехай. ехай ... (с)... у тебя шнур/ок развязался.
14:20:07 24-06-2026
Лет 25-30 назад знакомая бухгалтер помогала просчитывать финансы планировавшегося к постройке на Алтае нефтеперабатывающего завода. Тогда на строительство завода требовалось около 300 млн рублей (слышал сумму, но не знаю его масштабы).
Считали-считали и пришли к выводу что не выгодно из-за логистики, нефть привозить цистернами, без трубопроводов, оказалось дорого, не выгодно.
А так бы был свой заводик под боком. Сейчас бы озолотились.
15:14:02 24-06-2026
Гость (14:20:07 24-06-2026) Лет 25-30 назад знакомая бухгалтер помогала просчитывать фин... не актуально НПЗ.
а вот свечной заводик-это тема..
14:26:12 24-06-2026
Как было бы прекрасно если бы весь бензин кончился. Пересели бы все на электромобили.
14:29:09 24-06-2026
Гость (14:26:12 24-06-2026) Как было бы прекрасно если бы весь бензин кончился. Пересели... Ага, в Марию-РА или Магнит на электрогрузовиках будут продукты привозить?
17:24:05 24-06-2026
Гость (14:26:12 24-06-2026) Как было бы прекрасно если бы весь бензин кончился. Пересели... Да, электромобили хорошо, но не таким способом продвигать.
20:19:56 24-06-2026
Гость (14:26:12 24-06-2026) Как было бы прекрасно если бы весь бензин кончился. Пересели... Электромобили в энергодефицитном регионе
20:05:02 24-06-2026
Почему эти меры только сейчас вводят, а не вчера или 4 года назад? Неужели СВО нечему не учит?! Только когда петух в задницу клюнет?
00:28:16 25-06-2026
Гость (20:05:02 24-06-2026) Почему эти меры только сейчас вводят, а не вчера или 4 года ... У противника с бензином все хорошо? Парадокс