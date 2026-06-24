Что происходит с бензином в России? Меры властей

Ситуация с горючим "сложная, но контролируемая", заявил вице-премьер

24 июня 2026, 11:44, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президенту России Владимиру Путину доложили о действующих ценах на бензин на совещании с кабмином, пишет "Комсомольская правда". Глава государства потребовал "свести к нулю" последствия обстрелов для россиян и бизнеса.

Как отметил Владимир Путин, во время специальной военной операции Украина начала наносить удары по нефтезаводам, что снизило производство топлива и привело к сложностям его перевозки. Как следствие, цены на горючее выросли, а спрос стал выше.

Перед Минобороны и силовым блоком глава России поставил задачу "купировать" последствия ударов беспилотниками.

«Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — добавил он.

Какие приняли меры?

1. Ввели запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.

2. На рассмотрении стоит вопрос о запрете экспорта дизельного топлива.

3. На всех НПЗ максимально увеличили мощности, сократили сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.

4. Поставки топлива в регионы, где появляются проблемы, ежедневно обсуждают и проводят в партнерстве с РЖД.

5. Задействовали резервы, "которые раньше не использовались".

6. Подготовили изменения в налоговое законодательство, которые помогут вывести на внутренний рынок страны дополнительные объемы топлива, их рассмотрят в ближайшие дни.

7. Огромное внимание уделяют фермерам и аграриям, чтобы обеспечить их необходимыми объемами бензина, утвердили графики поставок.

8. На повестке — вопрос о введении мониторинга цен, чтобы производители не злоупотребляли ситуацией ради собственной выгоды.

Вице-премьер Александр Новак пообещал, что правительство будет оценивать ситуацию на топливном рынке каждый день и максимально быстро реагировать на изменения и вызовы, чтобы страна была полностью обеспечена горючим.