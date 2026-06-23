Ограничения на продажу бензина ввели в Сибири. Лимиты и где они уже действуют
Это коснулось и Алтайского края
23 июня 2026, 10:00, ИА Амител
В нескольких сибирских регионах ввели ограничения на продажу бензина, сообщает ngs.ru.
Запрет на продажу топлива сверх регламентированного объема уже действует в Омской, Воронежской и Саратовской областях. "Ручной режим" работы ввели в Иркутской и Владимирской областях. Меры не обошли стороной и Алтайский край.
Ситуация с бензином в Барнауле
Как сообщили читатели и корреспондент amic.ru, на заправках Барнаула тоже ввели ограничения. В одной из региональных сетей АЗС перестала действовать опция "сначала заправился, потом оплатил". Здесь вернулись к традиционному способу: оплатил — заправился. А также начало действовать ограничение "40 литров на легковой автомобиль".
Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас, привозя с собой по три-четыре большие канистры. И они сталкиваются с ограничением.
«Ограничения введены, чтобы не допустить ажиотажа и, как следствие, дефицита топлива», — пояснила кассир на заправке.
Барнаульцы отмечают, что утром 23 июня на заправке на ул. Гоголя уже другой сети АЗС вообще не было горючего с маркировками АИ-95 и АИ-92.
Омская область
В Омской области теперь бензин можно заливать только в бак автомобиля. Наполнить канистру или другую емкость на местных АЗС не получится.
«Вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин; 80 л — дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л — бензин; 200 л — дизельное топливо. Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет», — уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях.
Саратовская область
В Саратовской области действует лимит 30 литров бензина на одну машину. Такие ограничения ввели на срок с 23 по 30 июня.
«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — подчеркнул глава региона Роман Бусаргин в соцсетях.
Воронежская область
С 23 июня на заправочных станциях сети "Лукойл" ввели временные ограничения на объем бензина. В городах можно залить не больше 30 литров горючего и 60 литров дизельного топлива за один раз.
На трассах и загородных АЗС — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.
Иркутская и Владимирская области
В Иркутской области ввели "ручной режим" работы. Губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях заявил, что главная цель — обеспечить горючим пожарные и машины скорой помощи, общественный транспорт, коммунальные и сельхозслужбы. Власти области определят объем запасов бензина на три месяца для последующей передачи данных федеральным органам для координации поставок. Также окажут отдельную помощь с ГСМ сельхозпроизводителям.
Аналогичный подход применили во Владимирской области. Как сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале, лимиты на топливо отсутствуют. Но в приоритете находятся экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, поставщики продукции, мусороперевозчики и сельхозтоваропроизводители.
Новосибирская область
Губернатор региона сообщил на своих страницах в соцсетях, что области также придется пойти на введение ограничений на продажу бензина.
«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, для недопущения спекулятивного спроса нам также придется пойти на такое решение. Поручил Минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу», — написал он в посте.
10:03:55 23-06-2026
А вы заметили что в Барнауле на мелких АЗС, типа EVA, НЕТ 92ГО И 95ГО?
10:15:11 23-06-2026
Гость (10:03:55 23-06-2026) А вы заметили что в Барнауле на мелких АЗС, типа EVA, НЕТ 92... а сегодня с утра и на Гоголя в Роснефти не было вообще 95го и на некоторых колонках 92го
10:09:35 23-06-2026
А мы?
10:32:31 23-06-2026
Джентльмены удачи (10:09:35 23-06-2026) А мы?...
Скоро, не переживайте.
10:12:22 23-06-2026
тревожно.
11:40:29 23-06-2026
Мусик (10:12:22 23-06-2026) тревожно.... дорого
10:15:19 23-06-2026
Всё идёт по плану
10:57:46 23-06-2026
Лишь бы кефир не ограничивали-без бенза можно продить , а вот без кефира....
11:11:20 23-06-2026
Ограничения в объеме продажи топлива как раз и вызывают ажиотаж. может у авто расход 25 л. а бак 90л.
Он через день будет заправляться, в результате очередь.
11:23:43 23-06-2026
Начало большого конца))
11:32:30 23-06-2026
Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас, привозя с собой по три-четыре большие канистры. И они сталкиваются с ограничением.
А если бенз нужен на бензопилу и газонокосилку?
11:48:12 23-06-2026
Гость (11:32:30 23-06-2026) Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некото... Ножовка в помощь, серп и молот.
12:02:52 23-06-2026
Гость (11:32:30 23-06-2026) Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некото... какой у тебя расход у газонокосилки, чтобы по 34 канистры для нее набирать?))))
13:02:34 23-06-2026
Гость (12:02:52 23-06-2026) какой у тебя расход у газонокосилки, чтобы по 34 канистры дл...
хотите сказать 5 литров в канистру плеснут? вроде нет никакой цифры для канистр
13:46:09 23-06-2026
Гость (12:02:52 23-06-2026) какой у тебя расход у газонокосилки, чтобы по 34 канистры дл...
Может мне надоело, что столько много одуванчиков-сорняков растет по городу
11:33:46 23-06-2026
"электромобили - не имеют будущего " говорили диванные иксперды
13:36:30 23-06-2026
Гость (11:33:46 23-06-2026) "электромобили - не имеют будущего " говорили диванные икспе...
Про будущее не знаю но прошлое имеют. Они появились раньше бензиковых
11:39:31 23-06-2026
Куплю коня, дорого. Пишите в личку
12:09:59 23-06-2026
Гость (11:39:31 23-06-2026) Куплю коня, дорого. Пишите в личку... Колбасой возьмешь?
14:00:07 23-06-2026
Гость (12:09:59 23-06-2026) Колбасой возьмешь?... я гетеро
12:10:58 23-06-2026
Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет --- О! Начнут переходить на него
12:33:41 23-06-2026
Ситуация один в один как в "сухой закон".
Даже где нет причин создадут дефицит.
Воры по жизни потирают лапы, а зря, теперь их будут валить, если они ренессанс 90 решат учинить. Дроны, СВУ, дистанционные игрушки не оставят им шанса. И чиновники в обмолот попадут, за компанию.
Вот прям будут минировать привычные места притяжения элит - клубы, бани, рестораны, гостиницы и т.п. , и ждать по камерам когда птичка залетит.
12:49:07 23-06-2026
Гужевым повозкам он и нафиг не нужон: бензин ваш!
16:20:46 23-06-2026
Гость (12:49:07 23-06-2026) Гужевым повозкам он и нафиг не нужон: бензин ваш!... Примитивное мышление. Попробуй на кляче поездить....