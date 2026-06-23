Ограничения на продажу бензина ввели в Сибири. Лимиты и где они уже действуют

Это коснулось и Алтайского края

23 июня 2026, 10:00, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В нескольких сибирских регионах ввели ограничения на продажу бензина, сообщает ngs.ru.

Запрет на продажу топлива сверх регламентированного объема уже действует в Омской, Воронежской и Саратовской областях. "Ручной режим" работы ввели в Иркутской и Владимирской областях. Меры не обошли стороной и Алтайский край.

Ситуация с бензином в Барнауле

Как сообщили читатели и корреспондент amic.ru, на заправках Барнаула тоже ввели ограничения. В одной из региональных сетей АЗС перестала действовать опция "сначала заправился, потом оплатил". Здесь вернулись к традиционному способу: оплатил — заправился. А также начало действовать ограничение "40 литров на легковой автомобиль".

Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас, привозя с собой по три-четыре большие канистры. И они сталкиваются с ограничением.

«Ограничения введены, чтобы не допустить ажиотажа и, как следствие, дефицита топлива», — пояснила кассир на заправке.

Барнаульцы отмечают, что утром 23 июня на заправке на ул. Гоголя уже другой сети АЗС вообще не было горючего с маркировками АИ-95 и АИ-92.

Омская область

В Омской области теперь бензин можно заливать только в бак автомобиля. Наполнить канистру или другую емкость на местных АЗС не получится.

«Вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин; 80 л — дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л — бензин; 200 л — дизельное топливо. Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет», — уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях.

Саратовская область

В Саратовской области действует лимит 30 литров бензина на одну машину. Такие ограничения ввели на срок с 23 по 30 июня.

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — подчеркнул глава региона Роман Бусаргин в соцсетях.

Воронежская область

С 23 июня на заправочных станциях сети "Лукойл" ввели временные ограничения на объем бензина. В городах можно залить не больше 30 литров горючего и 60 литров дизельного топлива за один раз.

На трассах и загородных АЗС — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.

Иркутская и Владимирская области

В Иркутской области ввели "ручной режим" работы. Губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях заявил, что главная цель — обеспечить горючим пожарные и машины скорой помощи, общественный транспорт, коммунальные и сельхозслужбы. Власти области определят объем запасов бензина на три месяца для последующей передачи данных федеральным органам для координации поставок. Также окажут отдельную помощь с ГСМ сельхозпроизводителям.

Аналогичный подход применили во Владимирской области. Как сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале, лимиты на топливо отсутствуют. Но в приоритете находятся экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, поставщики продукции, мусороперевозчики и сельхозтоваропроизводители.

Новосибирская область

Губернатор региона сообщил на своих страницах в соцсетях, что области также придется пойти на введение ограничений на продажу бензина.