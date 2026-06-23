Власти разъяснили ситуацию с ограничением продажи бензина в Алтайском крае
В крае не хватает двух видов бензина
23 июня 2026, 12:41, ИА Амител
В Алтайском крае наступил топливный кризис — власти борются с дефицитом АИ-95 и АИ-92 и вводят ограничения.
С отсутствием бензина этих двух марок столкнулись жители Барнаула, Рубцовска, Бийска и некоторых сельских территорий. Поэтому в регионе ограничивают продажу горючего. Меры действуют для небольших предприятий торговли моторным топливом и "франшиз" с нерегулярной поставкой. Перебои с отпуском топлива не коснутся оперативных, экстренных служб, базовых предприятий сельского хозяйства и промышленности.
Надзорные органы сформировали специальные механизмы реагирования.
«Главная цель — замедлить рост стоимости для потребителей и сократить "плечо снабжения" предприятий, обслуживающих промышленность и наибольшее число потребителей. Также в ряде муниципальных образований преобладают небольшие заправочные сети, ограниченно сотрудничающие с крупными поставщиками. Перебои в логистике таких АЗС становятся предметом усиленного внимания», — сообщает пресс-служба правительство региона.
Власти края диверсифицировали систему поставщиков, сформировали резервирование снабжения, проводят реверсные и льготные специальные закупки ГСМ у иностранных партнеров.
«Текущие изменения на топливном рынке — пересмотр логистики и перераспределение нагрузки между предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности оказывают влияние на ценообразование по всей стране. В этих условиях все большую роль приобретает микроэкономика отдельных компаний и ее адаптация к усложненным условиям», — комментируют эксперты.
Владельцам заправок рекомендуют пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС и ориентироваться на более крупных партнеров, а не только на долгосрочные рыночные отношения. Также предприятиям розничной торговли моторным топливом необходимо более открыто взаимодействовать с профильными органами власти.
12:52:01 23-06-2026
Может 76 завезут, будем как в поздние советские годы, залил бак, добавил 0,5 литра ацетона и поехал.
12:56:18 23-06-2026
ВВП (12:52:01 23-06-2026) Может 76 завезут, будем как в поздние советские годы, залил... И хавчик в по талонам!
13:11:12 23-06-2026
ВВП (12:52:01 23-06-2026) Может 76 завезут, будем как в поздние советские годы, залил... В мотор Евро6 залей ацетон, ага. Потом на трамвае ездь и деньги копи на ремонт.
13:11:59 23-06-2026
ВВП (12:52:01 23-06-2026) Может 76 завезут, будем как в поздние советские годы, залил...
Завозить бензин будут разведенным в цвет...
13:18:34 23-06-2026
ВВП (12:52:01 23-06-2026) Может 76 завезут, будем как в поздние советские годы, залил... Чанганы и прочие такого не переживут
13:03:16 23-06-2026
Двоемыслие "1984". Я дожил до него. Хотя и не планировал.
13:05:07 23-06-2026
Можно закупать бензин в Казахстане, который они купили в России. Будет ещё дешевле. Не благодарите!
13:37:14 23-06-2026
Гость (13:05:07 23-06-2026) Можно закупать бензин в Казахстане, который они купили в Рос... Казахи не дураки, лавочку уже прикрыли))
13:06:29 23-06-2026
Власти планируют компенсировать стоимость ремонта двигателей с прямым впрыском? Последние годы власти рьяно боролись за экологию, запрещали ввоз старых машин с неэкологичными двигателями, у людей большинство моторов сейчас под Евро5 и Евро6 - и тут на тебе серу с 10мгдо 150 мг! На тебе Евро3 вместо Евро5! На тебе двигатель серу жри пока не подавишься! Это нормально по вашему?
13:12:10 23-06-2026
даже не дождались выборов.
однако.
Попандопало оказался прав, в который раз.
хорошо лето тёплое.
13:23:33 23-06-2026
Непонятно, что власти планируют сделать для ликвидации дефицита. Поднимут плату за проезд в общественном транспорте?
13:15:19 23-06-2026
Нужно просто цену не за литр, а за единицу топлива писать 0,78 будет нормально
13:17:45 23-06-2026
Да пофигу! Мне 40л. почти на год хватает! А вы толпитесь около заправок со своими турбожужжалками.
13:27:53 23-06-2026
Змей (13:17:45 23-06-2026) Да пофигу! Мне 40л. почти на год хватает! А вы толпитесь око... А если пешком будешь ходить вообще бенз не понадобится
13:42:40 23-06-2026
Гость (13:27:53 23-06-2026) А если пешком будешь ходить вообще бенз не понадобится ... Так он его нюхает, а не машину заправляет. Очень экономный вариант!
13:32:09 23-06-2026
по районам цены уже пошли вверх 95по 78 руби 92 по 71р пора фас писать почему КОМПАС и ТОПАЗ так делают?
13:35:02 23-06-2026
Нагнетаете панику. Разве так можно. Только что заправил 55 литров в бак без очереди за новым мостом. Бегите.
14:09:03 23-06-2026
Гость (13:35:02 23-06-2026) Нагнетаете панику. Разве так можно. Только что заправил 55 л... Кокое нагнетание? Уже по всем каналам тв об ограничениях бензина пости во всех регионах.
13:40:26 23-06-2026
Проезд еще не подняли??
13:45:42 23-06-2026
Тут так живо обсуждают наверное те, у кого нет автомобиля. У меня с заправкой пока проблем не возникало. Заправляюсь только на крупных сетевых заправках.
13:46:36 23-06-2026
Будет так. На волне общего ажиотажа бенза не будет недели 2. Потом все "нормализуется" с ценой 105 руб/литр.
14:23:35 23-06-2026
Интересно сделать по 1000 за литр, будут ли очереди. Бюджет пополнится большими поступлениями от налогов с таких доходов
09:02:21 24-06-2026
Внимательный из Б (13:46:36 23-06-2026) Будет так. На волне общего ажиотажа бенза не будет неде... Бенз есть сейчас везде в крае, не скулите, не нагнетайте нездоровый ажиотаж. Ограничили продажу - и правильно, вчера при мне деятель привез в прицепе 4 здоровенные бочки под топливо, в каких обычно масло разливное продают и когда ему отказали в них заливать бензин - орал на всю заправку что его ограничивают. Так вот из-за таких истеричек проблемы и возникают в основном с дефицитом бензина.
11:37:01 25-06-2026
Гость (09:02:21 24-06-2026) Бенз есть сейчас везде в крае, не скулите, не нагнетайте нез... Бензина нет , от слова совсем, очереди киллометровые на закрытые заправки, в г. Славгород, в г. Яровое.
11:46:27 25-06-2026
Гость (11:37:01 25-06-2026) Бензина нет , от слова совсем, очереди киллометровые на закр... Врешь, есть бенз, в Яровом сегодня заправлялся, да, очередь, но не смертельно, просто заправок очень мало тут. И всем срочно понадобился бензин, стадо истеричек, создали эту проблему искусственно. Наказывать надо за такое, за вбросы вранья в инет про отсутствие бенза, уголовно наказывать и надолго.
09:34:17 24-06-2026
Вся бензо техника, бензопилы, триммеры, генераторы, моторные лодки, квадроциклы, теперь заправлять из бака автомобиля?
09:49:46 24-06-2026
Гость (09:34:17 24-06-2026) Вся бензо техника, бензопилы, триммеры, генераторы, моторные... забыли как из бака шланг отсасывать?
вот, старики кто помнит - научат.
зумеры безрукие, блин. отсасывать не умеют.
11:48:28 25-06-2026
Гость (09:34:17 24-06-2026) Вся бензо техника, бензопилы, триммеры, генераторы, моторные... И вас именно сейчас все это понадобилось ? До этого валялось по гаражам не требовалось, а сейчас все срочно потребовало заправки ? Истерички точно, мозгов нет вообще ...
13:30:42 24-06-2026
Мусик (09:49:46 24-06-2026) забыли как из бака шланг отсасывать?вот, старики кто пом... Это из старой жыги отсосешь, а во многих авто сетки стоят и прочее, что бы не слили