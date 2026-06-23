Власти разъяснили ситуацию с ограничением продажи бензина в Алтайском крае

В крае не хватает двух видов бензина

23 июня 2026, 12:41, ИА Амител

Бензин, экспорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае наступил топливный кризис — власти борются с дефицитом АИ-95 и АИ-92 и вводят ограничения.

С отсутствием бензина этих двух марок столкнулись жители Барнаула, Рубцовска, Бийска и некоторых сельских территорий. Поэтому в регионе ограничивают продажу горючего. Меры действуют для небольших предприятий торговли моторным топливом и "франшиз" с нерегулярной поставкой. Перебои с отпуском топлива не коснутся оперативных, экстренных служб, базовых предприятий сельского хозяйства и промышленности.

Надзорные органы сформировали специальные механизмы реагирования.

«Главная цель — замедлить рост стоимости для потребителей и сократить "плечо снабжения" предприятий, обслуживающих промышленность и наибольшее число потребителей. Также в ряде муниципальных образований преобладают небольшие заправочные сети, ограниченно сотрудничающие с крупными поставщиками. Перебои в логистике таких АЗС становятся предметом усиленного внимания», — сообщает пресс-служба правительство региона.

Власти края диверсифицировали систему поставщиков, сформировали резервирование снабжения, проводят реверсные и льготные специальные закупки ГСМ у иностранных партнеров.

«Текущие изменения на топливном рынке — пересмотр логистики и перераспределение нагрузки между предприятиями нефтеперерабатывающей промышленности оказывают влияние на ценообразование по всей стране. В этих условиях все большую роль приобретает микроэкономика отдельных компаний и ее адаптация к усложненным условиям», — комментируют эксперты.

Владельцам заправок рекомендуют пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС и ориентироваться на более крупных партнеров, а не только на долгосрочные рыночные отношения. Также предприятиям розничной торговли моторным топливом необходимо более открыто взаимодействовать с профильными органами власти.