Лазейки для ухода от налогов закроют: переводы физлиц привяжут к ИНН
Нововведения не только помогут бороться с уклонением от налогов, но и защитят граждан от финансовых мошенников
01 апреля 2026, 15:17, ИА Амител
В России физические лица освобождены от уплаты налогов на денежные переводы, полученные от друзей или родственников. Однако некоторые предприниматели используют эту норму для маскировки платежей по возмездным сделкам и сокрытия доходов. В связи с этим правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые предполагают связать все финансовые операции граждан с их идентификационным номером налогоплательщика (ИНН). Это позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) отслеживать переводы и выявлять случаи нелегальной предпринимательской деятельности, пишет "Парламентская газета".
Вне зоны налогового контроля
Сейчас доходы россиян от других физических лиц, получаемые в безналичной форме, не подлежат налогообложению. Это позволяет недобросовестным лицам маскировать под безвозмездными переводами платежи по сделкам, с которых обычно взимаются налоги. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Они уклоняются от налогов, используя безналичные переводы для оплаты товаров и услуг», — отметил депутат.
Согласно Налоговому кодексу, налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам граждан только при наличии определенных оснований.
Правительство считает, что нужно устранить эти правовые лазейки. Первый законопроект предлагает изменить законы "О налоговых органах Российской Федерации" и "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это расширит обмен информацией между ФНС и Банком России.
Однако этого недостаточно. По словам Аксакова, граждане могут открывать счета в банках без ИНН, а правила обслуживания позволяют использовать вместо паспорта другие документы.
«В результате ФНС получает данные о владельцах счетов, но не может их однозначно идентифицировать», — пояснил глава комитета.
Второй законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов. Он обяжет банки передавать в ФНС информацию об открытии, закрытии и изменении банковских счетов, указывая ИНН их владельцев.
ЦБ будет контролировать риски
Законопроект также обяжет Банк России предоставлять налоговым органам данные о физических лицах с рисками ведения предпринимательской деятельности, включая систематическое получение дохода. У ФНС будет право запрашивать у других кредитных учреждений выписки по счетам таких лиц вне рамок проверок.
«Банки будут сотрудничать с налоговыми органами и при необходимости обращаться в правоохранительные органы для борьбы с незаконной деятельностью», — подчеркнул Анатолий Аксаков.
Нововведения не только усилят контроль за денежными переводами, но и защитят граждан от мошенников.
«Преступники используют банковские данные для кражи денег. Теперь это станет сложнее, так как потребуется доступ к ИНН», — сказал депутат.
Законопроекты могут быть рассмотрены и приняты в 2026 году, а их действие может начаться с 2027 года, заключил Аксаков.
Хоть какие-то позитивные новости
15:31:14 01-04-2026
А казалось бы почему? Не потому конечно же что давно пора было навести порядок) иначе давно бы уже порялко навели
15:55:08 01-04-2026
Банк не нужная прокладка. А тут прокладка пользуется вашими деньгами и стучит на вас в налоговую.
16:25:30 01-04-2026
Гость (15:55:08 01-04-2026) Банк не нужная прокладка. А тут прокладка пользуется вашими ... Банки надо закатать
18:14:57 01-04-2026
Гость (15:55:08 01-04-2026) Банк не нужная прокладка. А тут прокладка пользуется вашими ... зато как вопили про удобство и проклинали продавцов без терминалов
16:43:11 01-04-2026
Ничего не добьются, будет снова возврат на наличку и все, банки потеряют очень приличную часть денег со счетов своих клиентов, кому от этого лучше будет ? Никто не будет платить дополнительные налоги, пусть не надеются
18:13:42 01-04-2026
Гость (16:43:11 01-04-2026) Ничего не добьются, будет снова возврат на наличку и все, ба... судя по всему будут всячески прессовать наличку
09:14:08 02-04-2026
Гость (18:13:42 01-04-2026) судя по всему будут всячески прессовать наличку...
Да налички не будет - будет цифровичка.
06:12:36 02-04-2026
Гость (16:43:11 01-04-2026) Ничего не добьются, будет снова возврат на наличку и все, ба... ты где наличку брать будешь? Сам печатать?
09:27:56 02-04-2026
Гость (06:12:36 02-04-2026) ты где наличку брать будешь? Сам печатать?... В расчетах между физиками в большинстве случаев фигурируют небольшие суммы. Просто снять со счета своей карты и передать продавцу ты не в состоянии ? Или и это для тебя слишком сложная операция ? :-)