Нововведения не только помогут бороться с уклонением от налогов, но и защитят граждан от финансовых мошенников

01 апреля 2026, 15:17, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

В России физические лица освобождены от уплаты налогов на денежные переводы, полученные от друзей или родственников. Однако некоторые предприниматели используют эту норму для маскировки платежей по возмездным сделкам и сокрытия доходов. В связи с этим правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые предполагают связать все финансовые операции граждан с их идентификационным номером налогоплательщика (ИНН). Это позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) отслеживать переводы и выявлять случаи нелегальной предпринимательской деятельности, пишет "Парламентская газета".

Вне зоны налогового контроля

Сейчас доходы россиян от других физических лиц, получаемые в безналичной форме, не подлежат налогообложению. Это позволяет недобросовестным лицам маскировать под безвозмездными переводами платежи по сделкам, с которых обычно взимаются налоги. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Они уклоняются от налогов, используя безналичные переводы для оплаты товаров и услуг», — отметил депутат.

Согласно Налоговому кодексу, налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам граждан только при наличии определенных оснований.

Правительство считает, что нужно устранить эти правовые лазейки. Первый законопроект предлагает изменить законы "О налоговых органах Российской Федерации" и "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это расширит обмен информацией между ФНС и Банком России.

Однако этого недостаточно. По словам Аксакова, граждане могут открывать счета в банках без ИНН, а правила обслуживания позволяют использовать вместо паспорта другие документы.

«В результате ФНС получает данные о владельцах счетов, но не может их однозначно идентифицировать», — пояснил глава комитета.

Второй законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов. Он обяжет банки передавать в ФНС информацию об открытии, закрытии и изменении банковских счетов, указывая ИНН их владельцев.

ЦБ будет контролировать риски

Законопроект также обяжет Банк России предоставлять налоговым органам данные о физических лицах с рисками ведения предпринимательской деятельности, включая систематическое получение дохода. У ФНС будет право запрашивать у других кредитных учреждений выписки по счетам таких лиц вне рамок проверок.

«Банки будут сотрудничать с налоговыми органами и при необходимости обращаться в правоохранительные органы для борьбы с незаконной деятельностью», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Нововведения не только усилят контроль за денежными переводами, но и защитят граждан от мошенников.

«Преступники используют банковские данные для кражи денег. Теперь это станет сложнее, так как потребуется доступ к ИНН», — сказал депутат.

Законопроекты могут быть рассмотрены и приняты в 2026 году, а их действие может начаться с 2027 года, заключил Аксаков.