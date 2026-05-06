Это сделает отказ от интернета таким же простым, как его подключение, и снизит число споров между абонентами и провайдерами

06 мая 2026, 21:32, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", предложил создать на портале "Госуслуги" сервис для расторжения договоров на домашний интернет. С этой инициативой он обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, пишет РИА Новости.

Депутаты считают, что такой сервис будет полезен. Он позволит пользователям через свою учетную запись отправлять операторам официальные заявления о расторжении договоров.

«Сервис должен предоставлять возможность выбрать провайдера, указать адрес, номер договора и желаемую дату прекращения услуг. Также важно предусмотреть информацию о задолженности и возврате оборудования, а также сроки расчетов», - отмечается в документе.

После подачи заявления пользователи будут получать электронное подтверждение с датой его рассмотрения, статусом, датой прекращения услуг и дальнейшими действиями.

Цель инициативы — упростить процесс расторжения договоров и избежать финансовых и технических трудностей. Сервис должен отображать порядок возврата средств или оборудования, содержать адреса пунктов приема, информацию о курьерской доставке и сумму возврата или оплаты. Дополнительные расчеты не должны усложнять процесс.

Депутаты уверены, что сервис сделает отказ от домашнего интернета понятным и доступным, как и подключение к услугам. Это снизит вероятность необоснованных начислений и споров между пользователями и провайдерами. Проект соответствует стратегии развития "Госуслуг" как единой цифровой платформы для повседневных задач.