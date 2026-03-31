Названо условие введения "белых списков" для домашнего интернета

Для этого необходимы соответствующие решения Минцифры и РКН

31 марта 2026, 22:44, ИА Амител

Роутер, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Введение "белых списков" для домашнего интернета возможно, если аналогичное решение примут Минцифры и Роскомнадзор, заявили РБК в "Ростелекоме".

«Формированием "белых списков" занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять», — сообщили в компании.

21 марта Минцифры опровергло данные о введении "белых списков" для домашнего интернета.

Портал "Код Дурова" писал, что в Ростове-на-Дону один из провайдеров оставил для пользователей домашнего интернета только "белые списки". До этого Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве начали внедрять систему "белых списков".