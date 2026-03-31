Названо условие введения "белых списков" для домашнего интернета
Для этого необходимы соответствующие решения Минцифры и РКН
31 марта 2026, 22:44, ИА Амител
Введение "белых списков" для домашнего интернета возможно, если аналогичное решение примут Минцифры и Роскомнадзор, заявили РБК в "Ростелекоме".
«Формированием "белых списков" занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять», — сообщили в компании.
21 марта Минцифры опровергло данные о введении "белых списков" для домашнего интернета.
Портал "Код Дурова" писал, что в Ростове-на-Дону один из провайдеров оставил для пользователей домашнего интернета только "белые списки". До этого Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве начали внедрять систему "белых списков".
22:58:30 31-03-2026
Это, говорит, наша желание!
23:06:20 31-03-2026
Ну зачем это делается, какая цель? Лично я не буду пользоваться белыми списками, я откажусь от домашнего интернета и начну книжки читать, мне кажется власть занимается саморазрушением.
23:53:03 31-03-2026
Задолбали уже с этими запретами и списками. Такого даже в 404 нет
08:37:49 01-04-2026
А вдруг дроны к вашему домашнему интернету подключатся. Ведь "белые списки" именно для борьбы с ними и придумали. Здесь полумер быть не должно, безопасность - главное!
12:30:35 01-04-2026
То есть, я буду платить провайдеру кучу денег, а пользоваться только госуслугами? Отличная схема!