Как замедление домашнего интернета отразится на пользователях?

Интернет не пропадет — он просто станет чуть медленнее. А с правильными настройками можно почти не заметить разницы

17 марта 2026, 14:35, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Интернет-провайдеры не собираются ограничивать скорость для обычных пользователей, но намерены ввести лимиты для корпоративных клиентов, использующих тарифы для частных лиц. Об этом рассказал Эльдар Муртазин, главный аналитик Mobile Research Group, в интервью "Газете.ru".

"Дом.ру" запустил пилотный проект по снижению скорости для абонентов, превышающих 3 Тб трафика в месяц. В эксперименте участвуют 256 пользователей в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге.

Муртазин отметил, что подобные меры основаны на практике fair use policy, которую операторы связи применяют уже давно. Со временем допустимые лимиты увеличиваются, чтобы соответствовать растущим требованиям пользователей.

«Представители операторов, предлагающих безлимитные тарифы, анализируют трафик своих активных абонентов. Выяснилось, что 80% пользователей расходуют примерно одинаковое количество данных, тогда как 19,9% пользователей могут использовать до 1,5 Тб трафика в месяц, что в дальнейшем удваивается до 3 Тб. Этот лимит считается справедливым, так как он учитывает технические возможности сети и другие факторы», — добавил специалист.

Эксперт подчеркнул, что значительную долю сверхвысокого потребления данных составляют корпоративные клиенты, использующие тарифы для частных лиц.

«Часто компании маскируются под физических лиц и потребляют огромные объемы данных. Именно поэтому вводятся такие ограничения», — пояснил Муртазин.

Многие компании выбирают безлимитные тарифы не только из-за их стоимости, но и из-за требований к идентификации пользователей в общественных сетях. Например, в кафе владельцы Wi-Fi обязаны идентифицировать клиентов по номеру телефона.

«Не всегда кафе готовы требовать такую идентификацию у своих посетителей. Кроме того, ответственность за данные, передаваемые в сети, для юридических и физических лиц различается», — заключил Муртазин.

Комментарии 7

Гость

14:55:25 17-03-2026

Лимитный безлимит, как это по русски!

Гость

15:02:51 17-03-2026

Замедляйте хоть до нуля - мы все стерпим. Жили без него и дальше поживем

Степочка

15:23:33 17-03-2026

Получается, тарифы должны теперь стать дешевле...

гость

15:41:31 17-03-2026

Скоро лето, уйдем в огород...Откажемся от интернета. И свет до кучи отключите...

Сергей😎

15:45:30 17-03-2026

гость (15:41:31 17-03-2026) Скоро лето, уйдем в огород...Откажемся от интернета. И свет ... и воду!!! 😜

Vitek

16:05:32 17-03-2026

в совке глушили зарубежные радиостанции. чем дело закончилось, мы все видели...
ничему идиотов история не учит!

Гость

18:22:04 17-03-2026

Vitek (16:05:32 17-03-2026) в совке глушили зарубежные радиостанции. чем дело закончилос... Совок у тебя в голове и это не лечится, хотя я уверен что в то время тебя и в зачатии не было.

