"Новые люди" предложили ввести удаленку для родителей школьников в период каникул

15 апреля 2026, 15:26, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили закрепить в Трудовом кодексе право родителей на временный переход на дистанционную или комбинированную работу в период каникул — если это позволяет формат работы. Предполагается, что перевод будет возможен по запросу родителя, а отказ работодателя допустим только в случае объективной невозможности удаленной работы.

Соответствующее предложение уже направили в Министерство труда.

«Семья и дети — это базовые ценности, которые должны учитываться в трудовой политике. Важно создавать условия, при которых люди могут совмещать работу и заботу о семье. Такие решения помогают родителям быть рядом с детьми в нужный момент, не выпадая из рабочего процесса», — отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

По словам представителей партии, инициатива позволит выстраивать более гибкую и современную систему труда, ориентированную на реальные потребности людей. Возможность временной удаленной работы в период каникул поможет снизить нагрузку на семьи и создать условия, при которых родители смогут уделять больше внимания детям без ущерба для рабочего процесса.

Ранее в России предложили перенести весенние школьные каникулы на период с 23 февраля по 9 марта. Поскольку многие родители традиционно берут отгулы в эти даты, объединяя их с официальными выходными и праздничными днями. Напомним, обычно весенние каникулы начинаются в конце марта.