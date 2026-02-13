Диетолог назвал идеальный способ приготовления картофеля

Самый полезный картофель — тот, что сохранил упругость и не разварился в пюре

13 февраля 2026, 14:31, ИА Амител

Картошка может быть не только вкусной, но и полезной — главное, правильно ее приготовить. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru развеял популярные мифы и дал практические рекомендации.

Вопреки распространенному мнению, по содержанию полезных веществ молодая картошка не превосходит ту, что пролежала в погребе всю зиму. Главное различие — в калорийности.

«Молодая картошка менее калорийная, а так называемая "лежавшая" — более калорийная», — объяснил Поляков.

Самый полезный картофель — тот, что сохранил упругость и не разварился в пюре. Состояние "аль денте" обеспечивает более низкий гликемический индекс, а значит, блюдо не вызовет резкого скачка сахара в крови.

«Немного недоваренный или запеченный картофель — хороший вариант. Если сильно хочется, можно и жареный, но это уже менее полезная история», — уточнил диетолог.

Идеальный "компаньон" для картофеля — рыба. Также он хорошо сочетается с мясом и некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой.

Даже полезный картофель не стоит есть без меры. Поляков рекомендует ограничиваться порцией в 200–300 граммов в день.