Диетолог назвал идеальный способ приготовления картофеля
Самый полезный картофель — тот, что сохранил упругость и не разварился в пюре
13 февраля 2026, 14:31, ИА Амител
Картошка может быть не только вкусной, но и полезной — главное, правильно ее приготовить. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru развеял популярные мифы и дал практические рекомендации.
Вопреки распространенному мнению, по содержанию полезных веществ молодая картошка не превосходит ту, что пролежала в погребе всю зиму. Главное различие — в калорийности.
«Молодая картошка менее калорийная, а так называемая "лежавшая" — более калорийная», — объяснил Поляков.
Самый полезный картофель — тот, что сохранил упругость и не разварился в пюре. Состояние "аль денте" обеспечивает более низкий гликемический индекс, а значит, блюдо не вызовет резкого скачка сахара в крови.
«Немного недоваренный или запеченный картофель — хороший вариант. Если сильно хочется, можно и жареный, но это уже менее полезная история», — уточнил диетолог.
Идеальный "компаньон" для картофеля — рыба. Также он хорошо сочетается с мясом и некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой.
Даже полезный картофель не стоит есть без меры. Поляков рекомендует ограничиваться порцией в 200–300 граммов в день.
16:13:30 13-02-2026
Оказывается в детском лагере действительно заботились о нашем здоровье. Просто мы тогда не знали слова "альденте"
01:41:58 14-02-2026
Для здоровья предпочтительно варить картофель в кожуре, после закипания и варки в течении минут 7 воду не сливать и дать картошке охладиться в таком виде. После того, как картофель очистили и приготовили салат, лучше с морковкой, которая так же была отварена вместе, дополнительные ингредиенты можно добавить по вкусу, картофель необходимо съесть сразу, не позднее 30 минут, иначе картофель начнёт сереть (окисляться ) и превратиться в яд. В таком виде он сохраняет не только витамины, но и обладает свойствами клетчатки, которая очищает кишечник от накопившегося мусора. Здоровья и приятного аппетита, помните, что долгожители это те, кто есть только то, что приготовил сам из того, что вырастил своими руками.