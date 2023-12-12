Днем до -28 градусов. О погоде в Алтайском крае 12 декабря

День должен пройти преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь

12 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -23 до -28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День должен пройти преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от -25 до -27 градусов. Так же, как и по краю, – преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.