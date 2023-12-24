До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 декабря

Осадков не ожидается

24 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае 24 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от -3 до - 8 градусов, в Барнауле будет до -5, а местами в предгорьях потеплеет до +2 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле при этом усилений не ожидается.