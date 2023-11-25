До 4 градусов тепла и метели ожидаются в Алтайском крае 25 ноября

Местами по региону подует порывистый ветер

25 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 25 ноября температура воздуха составит -1...+4 градуса с понижением в течение дня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Также будут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами пройдут метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует южный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.