До +6 градусов. О погоде в Алтайском крае 29 декабря

В последний рабочий день года в регионе пройдут дожди и мокрый снег

29 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 декабря. Такой прогноз на последний рабочий день года сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, по западу местами до 24 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. В конце дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.