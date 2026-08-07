До семи выросло число жертв стрельбы в школе в Таиланде
Еще 15 человек получили ранения
07 августа 2026, 12:55, ИА Амител
В школе Тхепсирин, находящейся рядом с Бангкоком, произошла ужасная трагедия. По информации таиландского государственного канала Thai PBS, в результате стрельбы погибли семь человек, пишет РИА Новости.
Сначала сообщалось о двух жертвах и 15 раненых. Также стало известно, что стрелявший, ученик девятого класса, покончил с собой.
«Управление полиции провинции Нонтхабури подтвердило, что в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин погибли семь человек (трое учителей, трое учеников и стрелявший), тяжело ранены два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести», — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли при массовой стрельбе в канадской школе.
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