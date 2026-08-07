Еще 15 человек получили ранения

07 августа 2026, 12:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школе Тхепсирин, находящейся рядом с Бангкоком, произошла ужасная трагедия. По информации таиландского государственного канала Thai PBS, в результате стрельбы погибли семь человек, пишет РИА Новости.

Сначала сообщалось о двух жертвах и 15 раненых. Также стало известно, что стрелявший, ученик девятого класса, покончил с собой.

«Управление полиции провинции Нонтхабури подтвердило, что в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин погибли семь человек (трое учителей, трое учеников и стрелявший), тяжело ранены два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при массовой стрельбе в канадской школе.