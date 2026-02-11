Девять человек погибли при массовой стрельбе в канадской школе

Личность стрелка и точные мотивы пока не установлены

11 февраля 2026, 11:52, ИА Амител

Девять человек погибли в канадской школе / Фото: Shot

В канадской провинции Британская Колумбия произошло массовое убийство в средней школе муниципалитета Тамблер-Ридж. По данным полиции, стрельба началась около 13:20 по местному времени, сообщает Shot.

В результате инцидента девять человек погибли (шесть — в здании школы, один — по дороге в больницу и двое — в соседнем общежитии), еще около 27 получили ранения. Примерно 100 человек были эвакуированы.

По предварительной информации, нападавшей была "девушка в платье с каштановыми волосами", которая после открытия огня совершила суицид. Ее личность и точные мотивы пока не установлены.

На месте работают все экстренные службы, район оцеплен, проводится обследование близлежащих зданий. Это одно из самых масштабных нападений на учебное заведение в Канаде за последние годы.