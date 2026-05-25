Должен стать примером для всех. Как идет стройка нового объединяющего корпуса в БСМП № 2

Объект, который должен стать прорывом в оказании экстренной помощи, планируют построить очень быстро

25 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Строительная площадка в БСМП № 2 / Фото: Минздрав Алтайского края

Работы по возведению здания единого приемного отделения в барнаульской Краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 уже начались. На прошлой неделе там прошло выездное совещание, сообщил краевой Минздрав. Пока все идет по плану. А план амбициозный — корпус должны достроить до конца года.

О том, почему этот объект очень важен и за счет чего строительство должно быть недолгим, — в материале amic.ru.

Пока идут подготовительные работы

Строительство ведет компания "Мильстрой-Сибирика". Пока на площадке идут подготовительные работы, следует из сообщения краевого Минздрава. Уже выполнены следующие этапы:

инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания;

вынос сетей кислородного обеспечения из пятна застройки;

ремонт части подвального этажа корпуса № 2;

подготовка площадки под размещение модульного здания;

ведутся работы по технологическому присоединению к инженерным сетям и ремонтные работы в части первого этажа корпуса № 3.

Работы контролируются как на краевом, так и на федеральном уровне, рассказал замминистра здравоохранения региона Виталий Лазарев.

«Строительство модульного приемного отделения находится на личном контроле как регионального Минздрава, так и федерального Министерства здравоохранения. Все этапы мы сопровождаем в режиме онлайн с помощью видеокамер — это позволяет оперативно реагировать на любые вопросы», — сообщил чиновник.Непосредственно строительные работы начнутся совсем скоро. Срок сдачи объекта — до конца 2026 года. Выездное совещение на месте строительства / Фото: Минздрав Алтайского края

Приемное отделение должно стать "сердцем" больницы

Особенность корпуса в том, что он объединит три действующих здания БСМП № 2. Пока в каждом из этих корпусов действует собственный приемный покой. Никаких переходов между строениями нет. Это создает больнице определенные сложности при оказании помощи, рассказывал ранее amic.ru главврач учреждения Александр Берестенников.

«Бывает, мы даже пациентов из одного корпуса в другой на машине возим. Да и не только пациентов: это консультации врачей, лекарства, анализы, даже питание», — пояснял руководитель. Новый корпус станет главным и единственным приемным отделением — экстренные пациенты будут первым делом попадать именно сюда. А главное — он будет соединен с остальными зданиями теплыми переходами. Так что медики и пациенты смогут перемещаться между корпусами быстрее и с комфортом.

Здание станет мозговым центром больницы — здесь пациентов будут принимать, обследовать, оказывать первую помощь, а уже далее направлять в соответствующее отделение.

Объект выведет систему оказания экстренной помощи в больнице на новый уровень

Само здание будет одноэтажным, а его площадь — порядка 1,5 тысячи "квадратов". Внутри будут работать многопрофильная операционная, реанимация на пять коек, смотровые кабинеты и комфортная зона ожидания на 70 человек.

Такая мощность позволит принимать порядка 150 пациентов в сутки. Важно еще и то, что здесь смогут одновременно разместить до сотни пациентов — это важная опция на случай чрезвычайных происшествий.

Сам формат оказания помощи тоже изменится — пациента будут начинать лечить "с колес", не дожидаясь результатов диагностики. Это современные стандарты экстренной медицины, которые применяют во всех ведущих клиниках страны.

«Современная качественная помощь — это помощь, оказанная в течение "золотого часа". При некоторых заболеваниях, например при инсульте, счет идет на минуты: уже на четвертой минуте начинают тромболизис. Наше новое приемное отделение позволит ставить диагноз и начинать лечение максимально быстро», — говорит Берестенников. Он также подчеркнул, что новый единый приемный покой — это не только стены, но еще и дополнительное оборудование. В корпусе разместятся компьютерный томограф, рентген-аппарат, УЗИ, а также все необходимое для операционной.

Когда новый формат работы "обкатают", его планируют распространять на весь край.

«Построив такое отделение, мы будем распространять эти технологии на весь Алтайский край, чтобы во всех приемных отделениях региона появились современные стандарты скорой помощи населению», — сказал Берестенников. БСМП № 2 / Фото: Минздрав Алтайского края

Возможность "построиться" искали долго. И нашли

О необходимости объединяющего корпуса руководство больницы заявляло еще с 2021 года, когда она только появилась. Напомним, БСМП № 2 образовалась в результате объединения горбольниц № 11 и № 12. Первоначально планировалось возвести многоэтажный "корпус-паук", который соединил бы все здания нового учреждения. Но на этот проект денег не нашли.

А в начале 2026-го стало известно, что Алтайскому краю удалось попасть в программу по строительству в регионах модульных приемных покоев, которая входит в состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Всего до 2030-го в регионах России построят порядка 100 таких объектов.

Поскольку здание модульное, то и строительство займет гораздо меньше времени. На объект выделено 600 млн рублей из федерального бюджета. Но будут вложены и краевые средства — на них оборудуют те самые соединительные переходы.

Подробнее о том, почему этот корпус так важен, читайте в нашем материале.