Скоро начнут и построят за год. БСМП № 2 в Барнауле получит современное приемное отделение

Проект, деньги на который искали несколько лет, включили в федеральную программу

14 января 2026, 07:00, ИА Амител

Место для будущего приемного отделения / Фото: БСМП № 2

В 2026 году в Краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 начнут строить единое приемное отделение. Об этом amic.ru рассказал главный врач учреждения Александр Берестенников. Он напомнил, что идея построить новый корпус появилась еще в 2021-м, во время создания медучреждения, но с поиском финансирования возникли проблемы. Теперь вопросы решены: проект будет скромнее, чем задумывалось, но зато станет частью федеральной программы.

О том, во сколько обойдется приемное отделение, каким оно будет и почему должно вывести уровень оказания экстренной помощи на новый уровень, – в материале amic.ru.

Приемный покой с операционной и КТ-аппаратом

Подготовительные работы в больнице уже идут. По словам Берестенникова, на территории медучреждения уже не только определили участок для будущей застройки, но и занимаются его очисткой.

Скоро там появится современное приемно-диагностическое отделение, которое будет представлять собой одноэтажное здание площадью около 1500 квадратных метров. Внутри разместятся многопрофильная операционная, реанимация на пять коек, смотровые кабинеты и комфортная зона ожидания на 70 человек.

Главврач пояснил, что федеральный проект предусматривает не только строительство здания, но и закупку оборудования: в приемном отделении появятся компьютерный томограф, рентген-аппарат, УЗИ, а также все необходимое оборудование для операционной.

По словам руководителя, корпус будет отвечать всем современным стандартам оказания помощи.

«Это общероссийская проблема: у нас многие больницы работают в достаточно старых зданиях. Они либо изначально были построены по стандартам, которые уже устарели, либо и вовсе были приспособлены под медицинские нужды. Все существующие приемные покои в крае в той или иной степени устарели. А технологии развиваются, появляются новые стандарты оказания помощи. Это приемное отделение станет первым в Алтайском крае, которое будет полностью соответствовать», – рассказал Берестенников.На проект потратят порядка 600 млн рублей из федерального бюджета. Но к этой сумме добавят и краевые средства: на них вместе со зданием построят "галерею" – длинный наземный переход, который соединит основные корпуса больницы.

«Сейчас есть сложности. Бывает, мы даже пациентов из одного корпуса в другой на машине возим. Да и не только пациентов: это консультации врачей, лекарства, анализы, даже питание. Все развозится на машине, а в будущем будет транспортироваться по теплым переходам. После завершения строительства мы соединим больницу в единый комплекс», – пояснил главврач.Краевые деньги также пойдут на благоустройство, подключение к инженерным сетям и организацию подъездных путей. По словам Берестенникова, алтайские власти уже подтвердили, что окажут полную поддержку в реализации проекта.

Типовое, но быстрое строительство

Изначально в больнице рассчитывали, что новое приемное отделение будет масштабнее. В 2021-м, когда медучреждение только создали, Берестенников рассказывал о желании построить на территории большой объединяющий корпус в несколько этажей.

Утвержденный проект скромнее, но на него, в отличие от предыдущего, нашлись деньги. С 2025 года в России стартовал проект по строительству в регионах модульных приемных покоев. Планируется, что до 2030-го по всей стране будет построено около 100 таких зданий. В планы федерального Минздрава на 2026 год и удалось попасть Алтайскому краю.

Летом 2025-го по этой программе уже открыли модульное приемное отделение в Республиканской больнице Горно-Алтайска. Берестенников рассказал, что ездил туда и остался доволен тем, какие условия получили коллеги из соседнего региона.

А стартовал проект с Санкт-Петербурга: первое такое приемное отделение на своей базе создала медицинская академия им. Павлова. Главный врач БСМП № 2 побывал и там.

«Мы ездили и смотрели, как там это уже работает. Важно, что операционная и реанимация находятся на первом этаже. Пациент буквально в течение минуты может оказаться на хирургическом столе. Я это сам видел в Петербурге: на моих глазах привезли пациента в состоянии клинической смерти. Ему с порога начали оказывать реанимационную помощь, подключили к ЭКМО. Это отработанные технологии, которых у нас в крае пока просто нет», – сказал Берестенников.Главный плюс модульного строительства – короткие сроки. Ожидается, что на возведение нового приемного отделения уйдет не больше года. Главврач рассказал, что сейчас ведется активная работа по согласованию проекта и всех деталей с федеральным центром. После этого начнутся закупочные процедуры и поиски подрядчика. Строительные работы планируется начать уже в марте – апреле.

Больше ста пациентов одновременно

Приемное отделение БСМП № 2 будет рассчитано на 150–200 обращений в сутки. По словам Берестенникова, это примерно та же мощность, с которой сейчас совокупно работают пять действующих приемных покоев медучреждения. После завершения строительства все они переедут в новое здание.

Главврач пояснил, что освободившиеся площади позволят переместить внутри больницы хирургический дневной стационар, аптеку и другие отделения.

«Можно сказать, что первые четыре года мы прожили в компромиссе, местами разрозненно. Но потихоньку мы выстраиваем все так, чтобы работать максимально эффективно», – пояснил врач.Кроме того, новый приемный покой позволит врачам эффективно работать в случае различных ЧП.

«Мы сможем одновременно принять 102 пациента и всем оказать помощь. В том числе будет 78 кислородных точек», – сказал руководитель.Он также подчеркнул, что формат работы в созданных условиях будет совершенно другим. Пациента будут начинать лечить сразу после поступления, не дожидаясь результатов диагностики. Это принципы, по которым действуют в ведущих экстренных клиниках страны. Кроме того, потоки экстренных и плановых пациентов будут полностью разделены.

Естественно, переход на эту систему требует серьезной подготовки персонала. Уже в феврале несколько врачей и медсестер БСМП № 2 отправятся на обучение в Санкт-Петербург. Кроме того, в 2026-м питерские специалисты сами приедут в Барнаул, чтобы проводить занятия для сотрудников. Задача – переобучить медиков, чтобы к моменту открытия нового отделения они были готовы работать по всем современным стандартам.