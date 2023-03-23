Доска позора появилась в Барнаульском зоопарке

На общественное порицание выставили нескольких животных

23 марта 2023, 14:46, ИА Амител

В Барнаульском зоопарке установили доску позора, на которой разместили фотографии провинившихся питомцев с описанием "преступлений", сообщает "Инцидент Барнаул".

"Белый павлин Сахарок. За регулярные побеги из собственных владений и попытки рейдерских захватов в отношении своих соседей ослицы и пони", – говорится под фотографией павлина.

Напомним, претензии Сахарку высказывали и в 2022 году, когда он в очередной раз сбежал из вольера.

Также на доске позора присутствует верблюдиха Вика, которую выставили на общественное порицание за "регулярные обплёвывания ветеринарного врача".