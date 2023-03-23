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Доска позора появилась в Барнаульском зоопарке

На общественное порицание выставили нескольких животных

23 марта 2023, 14:46, ИА Амител

В Барнаульском зоопарке установили доску позора, на которой разместили фотографии провинившихся питомцев с описанием "преступлений", сообщает "Инцидент Барнаул".

"Белый павлин Сахарок. За регулярные побеги из собственных владений и попытки рейдерских захватов в отношении своих соседей ослицы и пони", – говорится под фотографией павлина.

Напомним, претензии Сахарку высказывали и в 2022 году, когда он в очередной раз сбежал из вольера.  

Также на доске позора присутствует верблюдиха Вика, которую выставили на общественное порицание за "регулярные обплёвывания ветеринарного врача".

Комментарии 15

  • фотографу руки оторвать ну ему на пикабу уже все высказали
    23 марта, Гость   Ответить
  • Прикольно) а чем тигр не угодил?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тигр слишком много жрёт мяса.Другим меньше остаётся.
    23 марта, Гость   Ответить
  • чем тигр не угодил?- ....Тигру мясо , наверное, не докладывают.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Где-то заплакал Петросян. Совсем никто не ходит что-ли в зооуголок Писарева, решили юмАром заманивать?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Она уже несколько лет существует, вас в гугле забанили?
    23 марта, Гость   Ответить
  • она и раньше была
    23 марта, Гость   Ответить
  • Совсем никто не ходит-- а вы сходите и посмотрите. Зоопарк очень хороший. Народу там всегда очень много. Еще и экскурсии проводят время от времени. Рассказывают о животных, показательные кормления устраивают.
    23 марта, Гость   Ответить
  • при чем тут гугл?
    23 марта, Гость   Ответить
  • что мы животных что ли не видели?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Тигр относится к другой категории - там палец "вверх"
    23 марта, Гость   Ответить
  • красавчика Маячка-то за что? он такой зая, хоть и тигр)))
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "фотографу руки оторвать" у нас в зоопарке девушка- фотограф, зовут Оксана. она ведет соцсети и в пандемию делала прямые эфиры из зоопарка. Оксана классная! и фотографии у нее отличные! Оксана, если вы прочтете мой комментарий, то спасибо вам большое!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Администрация хотела, наверное, юморнуть, но как-то грубо получилось. Назвали бы доску хотя бы "Нарушители порядка", а то "Позор". За животных обидно...
    23 марта, Гость   Ответить
  • у наших друзей научились. у них тоже тетрадку делили на две половины. хорошие детские имена и плохие, например
    24 марта, Гость   Ответить
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