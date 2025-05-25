Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 25 мая

Синоптики не исключают град

25 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Lewis Meyers / unsplash.com

Сырая и прохладная погода сохранится в Алтайском крае 25 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +17...+22 градуса. В отдельных районах небольшие, по югу местами умеренные дожди, грозы, также возможен град. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле термометры покажут +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 9 м/с.