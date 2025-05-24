Вильфанд пообещал ливни, грозы и град жителям Алтайского края

Непогода прогнозируется и в других регионах Сибири

24 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Непогода ожидается в регионах Сибири 24 и 25 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"24 и 25 мая в Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются ливни, грозы, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. В Алтайском крае шквалы ветра могут достигать 25 м/с", – сказал он.

По его данным, изменения вызваны резким понижением температуры воздуха.

Ранее метеорологи "Яндекс Погоды" спрогнозировали, что предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким.