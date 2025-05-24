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Вильфанд пообещал ливни, грозы и град жителям Алтайского края

Непогода прогнозируется и в других регионах Сибири

24 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com
Источник фото: NOAA / unsplash.com

Непогода ожидается в регионах Сибири 24 и 25 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"24 и 25 мая в Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются ливни, грозы, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. В Алтайском крае шквалы ветра могут достигать 25 м/с", – сказал он.

По его данным, изменения вызваны резким понижением температуры воздуха.

Ранее метеорологи "Яндекс Погоды" спрогнозировали, что предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

12:18:37 24-05-2025

Опять кирпичи с новострой повылетают?

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Гость

12:44:14 24-05-2025

прекрасная погода. прохладно, пасмурно и дождик.
не могу терпеть солнце и жару - голова сильно болеть начинает.

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Гость

22:10:01 24-05-2025

Гость (12:44:14 24-05-2025) прекрасная погода. прохладно, пасмурно и дождик.не могу ... у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть

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гость

19:43:32 25-05-2025

Гость (22:10:01 24-05-2025) у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть... Выявили племя вечно живых?

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Элен без ребят

06:45:43 26-05-2025

Гость (22:10:01 24-05-2025) у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть... так себя из вас доктор, конечно)).

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гость

19:42:37 25-05-2025

Эх, Вильфанд...

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