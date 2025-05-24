Вильфанд пообещал ливни, грозы и град жителям Алтайского края
Непогода прогнозируется и в других регионах Сибири
24 мая 2025, 12:15, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
Непогода ожидается в регионах Сибири 24 и 25 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"24 и 25 мая в Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются ливни, грозы, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. В Алтайском крае шквалы ветра могут достигать 25 м/с", – сказал он.
По его данным, изменения вызваны резким понижением температуры воздуха.
Ранее метеорологи "Яндекс Погоды" спрогнозировали, что предстоящее лето в России выдастся сухим и жарким.
12:18:37 24-05-2025
Опять кирпичи с новострой повылетают?
12:44:14 24-05-2025
прекрасная погода. прохладно, пасмурно и дождик.
не могу терпеть солнце и жару - голова сильно болеть начинает.
22:10:01 24-05-2025
Гость (12:44:14 24-05-2025) прекрасная погода. прохладно, пасмурно и дождик.не могу ... у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть
19:43:32 25-05-2025
Гость (22:10:01 24-05-2025) у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть... Выявили племя вечно живых?
06:45:43 26-05-2025
Гость (22:10:01 24-05-2025) у вас гипертония, срочно к терапевту, иначе смерть... так себя из вас доктор, конечно)).
19:42:37 25-05-2025
Эх, Вильфанд...