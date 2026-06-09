Авторы законопроекта предлагают перенести один из выходных дней с январских каникул на 31 декабря

09 июня 2026, 15:11, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Необходимо закрепить 31 декабря как постоянный выходной день, предложил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он считает, что это можно сделать, переместив выходной с 8 января на последний день года, пишет ТАСС.

По словам Нилова, такое решение не нарушит баланс праздничных дней.

«Если перенести выходной с 8 января на 31 декабря, общее количество нерабочих дней останется прежним», — пояснил он.

Нилов также отметил, что вопрос о статусе 31 декабря активно обсуждается в последние годы. В некоторых регионах этот день уже стал выходным, в то время как в других он остается рабочим.

Он подчеркнул, что президент России уже высказывался по этому вопросу, поэтому важно закрепить 31 декабря как нерабочий день. Это поможет избежать неоднозначностей в будущем.

Сейчас 31 декабря не входит в число официальных праздничных дней по Трудовому кодексу РФ. Однако власти часто переносят на этот день один из выходных.

В 2026 году 31 декабря приходится на четверг и будет выходным в рамках новогодних каникул. Нилов напомнил, что продолжительные новогодние праздники уже стали традицией для россиян.