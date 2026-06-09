Госдума предложила сделать 31 декабря выходным навсегда
Авторы законопроекта предлагают перенести один из выходных дней с январских каникул на 31 декабря
09 июня 2026, 15:11, ИА Амител
Необходимо закрепить 31 декабря как постоянный выходной день, предложил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он считает, что это можно сделать, переместив выходной с 8 января на последний день года, пишет ТАСС.
По словам Нилова, такое решение не нарушит баланс праздничных дней.
«Если перенести выходной с 8 января на 31 декабря, общее количество нерабочих дней останется прежним», — пояснил он.
Нилов также отметил, что вопрос о статусе 31 декабря активно обсуждается в последние годы. В некоторых регионах этот день уже стал выходным, в то время как в других он остается рабочим.
Он подчеркнул, что президент России уже высказывался по этому вопросу, поэтому важно закрепить 31 декабря как нерабочий день. Это поможет избежать неоднозначностей в будущем.
Сейчас 31 декабря не входит в число официальных праздничных дней по Трудовому кодексу РФ. Однако власти часто переносят на этот день один из выходных.
В 2026 году 31 декабря приходится на четверг и будет выходным в рамках новогодних каникул. Нилов напомнил, что продолжительные новогодние праздники уже стали традицией для россиян.
19:13:29 09-06-2026
Наверное «навсегда» следует, всё-таки, в кавычках написать?
19:51:40 09-06-2026
Должен быть ИМЕННО ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, а не выходной. Чтобы работающие в главную ночь в году получили двойную оплату. Ведь дежурить в новогоднюю ночь много хуже, чем с 1 января на второе, нет права даже на бокал шампанского, поскольку и небольшая толика спиртного может привести к фатальным последствиям в случае чрезвычайных обстоятельств.
08:30:43 10-06-2026
Гость (19:51:40 09-06-2026) Должен быть ИМЕННО ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, а не выходной. Чтобы ра... Ночь на 1-е уже праздничная и оплачивается сверх.