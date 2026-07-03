Движение трамваев изменится на двух участках Барнаула из-за ремонта

Ремонтные работы на трамвайной линии и улично-дорожной сети являются частью сезонной кампании по обновлению транспортной инфраструктуры города

03 июля 2026, 15:27, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в ближайшие дни изменится движение трамваев сразу на двух участках города. Ограничения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей и дорожными работами. Они затронут улицу Попова, проспект Строителей и прилегающие перекрестки, а часть изменений коснется и автомобилистов.

Первый этап начнется 10 июля. В этот день дорожники приступят к капитальному ремонту трамвайных путей на автомобильном переезде на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. На время работ движение трамваев и автомобилей через этот участок полностью закроют.

По информации городской администрации, ремонт продлится ориентировочно две недели. За это время специалисты обновят трамвайный переезд и приведут его в нормативное состояние.

Параллельно в Барнауле продолжается ремонт проспекта Строителей. Уже в ближайшие выходные, 4 и 5 июля, подрядная организация будет выполнять фрезерование дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. В этот период движение транспорта на участке частично ограничат, поэтому водителям рекомендуют заранее учитывать возможные затруднения при выборе маршрута.

Следующий этап работ стартует 11 июля. В этот день на проспекте Строителей начнутся работы, из-за которых будет полностью прекращено движение трамваев в обоих направлениях. Одновременно закроют движение транспорта по улице Советской Армии в направлении Павловского тракта.

В администрации Барнаула просят жителей и гостей города заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ремонтные работы на трамвайной линии и улично-дорожной сети являются частью сезонной кампании по обновлению транспортной инфраструктуры города. В течение лета в Барнауле одновременно приводят в порядок несколько крупных магистралей и участков трамвайных путей, что позволяет выполнить основной объем работ в период благоприятной погоды и подготовить дороги к следующему осенне-зимнему сезону.