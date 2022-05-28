«Давно такого не было». Грозит ли Алтайскому краю засуха из-за аномальной жары

Май удивил жителей Алтайского края и Барнаула необычной жарой. Дождей весь месяц практически нет, температура с первых чисел мая преодолевает отметку в +30 градусов по Цельсию. Растения цветут раньше срока, а поля сухие. Amic.ru выяснил у экспертов, насколько такая погода является аномальной и не грозит ли региону засуха и неурожай.

Аномальные температуры

Температура стоит не типичная для мая, говорит биолог Никита Колесников. В Барнауле и в Алтайском крае в мае столбики термометров с первых дней месяца (за исключением некоторых дней) поднимаются до +30 градусов и выше, при этом осадков практически нет. В регионе раньше обычного начали цвести растения — яблони, уже цветут земляника и ирисы, пошли шампиньоны. Всё это характерно для середины июня. При этом биолог отмечает, что такая аномальная жара для урожая садовых плодово-ягодных растений ничего плохого не несёт. Главное, их правильно поливать.

«Если польёшь утром, с такой жарой к вечеру уже всё сухо. На своих объектах по благоустройству полив мы организуем утром и вечером для газона, для деревьев и для овощей. Сохнет всё», — говорит Колесников.

Но если сад и огород ещё можно полить, то поля стоят сухие. И если в ближайшее время не пойдёт хороший дождь, с урожаем будут проблемы. По мнению доктора биологических наук, заведующей кафедрой ботаники Алтайского госуниверситета Марины Силантьевой, такая жара, безусловно, вредит растениям, потому что сейчас идёт фаза их активного роста. Об этом же говорит и кандидат географических наук, доцент кафедры экологии, биохимии и и технологии Наталья Харламова.

Поле / Фото: amic.ru

Эксперт отмечает, что весна в регионе действительно аномально жаркая, но при этом максимумы отдельных лет не перекрыты. Например, самый жаркий майский день в истории края был зафиксирован 27 мая 1980 года — тогда столбики термометров показывали +33,6 градуса. Это исторический предел. В 2022-м показатель близок к этой цифре, но всё-таки чуть-чуть ниже.

«Давно не было такого длительного жаркого периода весной. Мы не перекрыли пока абсолюта, но по длительности жары и температурам — это точно отклонение. Если это продолжится, то будут проблемы. Нужна влага, а влаги пока нет. В Барнауле в мае всего 4% от нормы осадков выпало», — пояснила Наталья Харламова.

Судя по данным сайта климатического мониторинга, всего в Барнауле за май выпало 2 мм осадков при норме 41 мм. Средняя температура мая была на уровне +12,9 градуса. Фактическое отклонение от нормы составило +4,2 градуса.

Ждать ли засухи и неурожая?

Во многих районах края запасов влаги в почве уже не осталось, говорит эколог и общественник Сергей Малыхин. Но если в ближайшее время пройдут хорошие осадки, то запасы воды в почве сформируются и никаких проблем не будет, говорит эксперт.

Пока же погода тревожит сельхозпроизводителей, отмечает Малыхин. По его словам, в такой жаркой весне нет ничего хорошего, потому что часть территории Алтайского края расположена в зоне рискованного земледелия — это Кулундинская степь и районы, идущие вдоль границы с Казахстаном. И подобные весны ничего хорошего не приносили.

«Такие погодные условия напоминают 1963 год, когда была очень тяжёлая засуха вплоть до атмосферной засухи, и мы не собрали на многих полях того, что посадили. Вообще аномальная весна — это одно из проявлений общих процессов глобальных изменений климата, мы это видим и это происходит на протяжении многих лет», — рассказал Малыхин.

Дождь / Фото: amic.ru

Сейчас рано прогнозировать будет ли год урожайным — зависит от того, каким будет лето, говорит эксперт. Пока же мы наблюдаем только раннее цветение, которое само по себе не несёт в себе ничего плохого, говорит он. Главное, чтобы в июне не пришли заморозки. Наталья Харламова добавляет, что сильное понижение температуры убьёт растения. Впрочем, в июне морозы случаются редко. В последний раз заморозки были ещё в 90-х годах, и сейчас их вряд ли стоит ожидать.

Алтайский Гидрометцентр прогнозирует, что с 29 мая в край придёт холодный атмосферный фронт, начнутся дожди и грозы. А именно: осадки выпадут в крае 29 и 30 мая, но все они будут кратковременными и затронут отдельные районы региона. В Барнауле 29 мая обещают короткий дождь днём, 30 мая небольшие осадки могут выпасть к вечеру. В течение всей следующей недели также вероятны дожди. Температура на улице будет ниже — от 20 до 27 градусов.

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