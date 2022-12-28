В лесах Алтая перед Новым годом браконьеры срубили деревьев на 645 тысяч рублей

В региональном Минприроде напомнили, какие штрафы грозят «чёрным» лесорубам

28 декабря 2022, 16:47, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай перед Новым годом незаконно спилили деревьев уже на 645 тысяч рублей. Материалы по данным фактам направили в правоохранительные органы, сообщили в региональном Минприроды.

«Государственными лесными инспекторами Республики Алтай в предновогодний период 2022 года проведено 322 патрулирования лесов, совместно с сотрудниками МВД — 61. В результате выявлено пять случаев незаконной рубки деревьев хвойных пород. Сумма причинённого вреда лесам составила 645 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что за самовольную рубку деревьев физлица могут получить штраф до 4 тысяч рублей, должностные лица — до 40 тысяч, а юрлица — до 300 тысяч с возмещением ущерба.

В декабре алтайские полицейские задержали двух жителей Турочакского района, подозреваемых в незаконной рубке 300 новогодних елей.