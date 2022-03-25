ФАС рассматривает возможность наказания всех участников спекуляций

Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность распространения законодательства не только на крупные компании, но и на других участников рынка, причастных к спекуляциям. Об этом сообщают «Известия».

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» из-за недостаточных поставок сахара в Воронежской области. Представители торговых сетей утверждают, что поставки со складов совершаются в полном объёме.