Образовательный кредит с господдержкой помогает сибирякам получить профессию мечты

Перед поступлением выпускники могут оформить льготный заем под 3% годовых

15 апреля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKgJsK

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

У старшеклассников в Сибири начинается важный период — сдача ЕГЭ и поступление в учебные заведения. Если баллов не хватает для зачисления на бюджет, это не повод отказываться от выбранной специальности. В таких случаях выпускники и их родители все чаще рассматривают образовательный кредит с господдержкой — инструмент, который делает обучение более доступным за счет сниженной процентной ставки.

Оформить такой кредит можно заранее: рассчитать платеж, получить одобрение и спокойно заняться выбором учебного заведения. В этом помогает и цифровой сервис — телеграм-бот ГигаЧат. Он подбирает вузы и направления по запросу пользователя, показывает варианты поступления, а также помогает подать документы и оформить кредит на обучение.

Спрос растет

Интерес к образовательным кредитам в Сибири продолжает расти. По данным на начало апреля 2026 года, портфель таких займов в Сбере приблизился к 5 млрд рублей, увеличившись почти в 1,7 раза за год. Наиболее активно программой пользуются жители Новосибирской области и Красноярского края — на эти регионы приходится около половины всех действующих кредитов.

Чаще всего за таким видом поддержки обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 21 года — на них приходится примерно половина общего объема. Еще 24% составляют заемщики 22–24 лет, а 18% — жители Сибири от 25 до 44 лет.

Условия и возможности

«Образовательный кредит с господдержкой — это эффективный инструмент для инвестиций в собственное развитие и карьеру. Государство субсидирует процентную ставку, снижая ее до 3% годовых на весь срок, что повышает доступность качественного образования и позволяет получить профессию мечты. Рассчитать условия по образовательному кредиту и подать заявку можно на сайте Сбера», — пояснил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Механизм работает так: после одобрения банк перечисляет средства сначала на счет клиента, а затем в учебное заведение — снять или использовать их на другие цели нельзя. Общая ставка по договору составляет 21,52%, при этом государство компенсирует 18,52%, и для заемщика она снижается до 3% годовых.

Во время обучения и в течение девяти месяцев после выпуска заемщик может выплачивать только проценты. Основной долг можно погасить позже — на это отводят до 15 лет. Такой формат позволяет сосредоточиться на учебе без серьезной финансовой нагрузки.

Подробнее изучить условия программы, список необходимых документов, рассчитать платеж и проверить, подпадает ли под программу вуз или ссуз, можно на сайте банка .

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте банка.

ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

Реклама