Образовательный кредит с господдержкой помогает сибирякам получить профессию мечты
Перед поступлением выпускники могут оформить льготный заем под 3% годовых
15 апреля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKgJsK
У старшеклассников в Сибири начинается важный период — сдача ЕГЭ и поступление в учебные заведения. Если баллов не хватает для зачисления на бюджет, это не повод отказываться от выбранной специальности. В таких случаях выпускники и их родители все чаще рассматривают образовательный кредит с господдержкой — инструмент, который делает обучение более доступным за счет сниженной процентной ставки.
Оформить такой кредит можно заранее: рассчитать платеж, получить одобрение и спокойно заняться выбором учебного заведения. В этом помогает и цифровой сервис — телеграм-бот ГигаЧат. Он подбирает вузы и направления по запросу пользователя, показывает варианты поступления, а также помогает подать документы и оформить кредит на обучение.
Спрос растет
Интерес к образовательным кредитам в Сибири продолжает расти. По данным на начало апреля 2026 года, портфель таких займов в Сбере приблизился к 5 млрд рублей, увеличившись почти в 1,7 раза за год. Наиболее активно программой пользуются жители Новосибирской области и Красноярского края — на эти регионы приходится около половины всех действующих кредитов.
Чаще всего за таким видом поддержки обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 21 года — на них приходится примерно половина общего объема. Еще 24% составляют заемщики 22–24 лет, а 18% — жители Сибири от 25 до 44 лет.
Условия и возможности
«Образовательный кредит с господдержкой — это эффективный инструмент для инвестиций в собственное развитие и карьеру. Государство субсидирует процентную ставку, снижая ее до 3% годовых на весь срок, что повышает доступность качественного образования и позволяет получить профессию мечты. Рассчитать условия по образовательному кредиту и подать заявку можно на сайте Сбера», — пояснил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Механизм работает так: после одобрения банк перечисляет средства сначала на счет клиента, а затем в учебное заведение — снять или использовать их на другие цели нельзя. Общая ставка по договору составляет 21,52%, при этом государство компенсирует 18,52%, и для заемщика она снижается до 3% годовых.
Во время обучения и в течение девяти месяцев после выпуска заемщик может выплачивать только проценты. Основной долг можно погасить позже — на это отводят до 15 лет. Такой формат позволяет сосредоточиться на учебе без серьезной финансовой нагрузки.
Подробнее изучить условия программы, список необходимых документов, рассчитать платеж и проверить, подпадает ли под программу вуз или ссуз, можно на сайте банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте банка.
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893Реклама
02:12:21 16-04-2026
Какой кредит? Сейчас дистанционно на всё учат. Любые корки любой профессии. Хоть дорожный мастер хоть что. Набираешь в поиске дистанционное образование. Тяп ляп и ты мастер. И даже не надо знать, что такое тысячные и промили и как измеряется уклон. И для чего на самом деле нужна дорожная рейка. Что это не только длинный уровень. И зачем на ней шкала....А если поинтерессоваться как на дороге в повороте радиус кривой определить так это всё будет. Давно пора всех к Симоненко на экзамены водить. Или к Мотузу. Они в старых институтах учились слава богу... Есть ещё надежда....