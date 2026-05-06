Экс-солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронили в Барнауле

Легендарный певец скончался 2 мая в возрасте 67 лет

06 мая 2026, 14:42, ИА Амител

Юрий Жучков / Фото : соцсети Юрия Жучкова

В Барнауле прошло прощание с экс‑солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым. Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Музыканта, скончавшегося 2 мая в возрасте 67 лет, похоронят на Михайловском кладбище в Барнауле, сообщает ТАСС.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. Музыкальная карьера началась еще в детстве: он учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году Жучков поступил в Алтайский институт культуры, где выбрал специальность "режиссура массовых представлений".

Значимым этапом в его творческой биографии стал 1986 год — тогда он стал солистом группы "Земляне". После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул.

