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Экс-солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронили в Барнауле

Легендарный певец скончался 2 мая в возрасте 67 лет

06 мая 2026, 14:42, ИА Амител

Юрий Жучков / Фото : соцсети Юрия Жучкова
Юрий Жучков / Фото : соцсети Юрия Жучкова

В Барнауле прошло прощание с экс‑солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым. Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Музыканта, скончавшегося 2 мая в возрасте 67 лет, похоронят на Михайловском кладбище в Барнауле, сообщает ТАСС.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. Музыкальная карьера началась еще в детстве: он учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году Жучков поступил в Алтайский институт культуры, где выбрал специальность "режиссура массовых представлений".

Значимым этапом в его творческой биографии стал 1986 год — тогда он стал солистом группы "Земляне". После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул.
 

Ксения Добромилова / Фото: соцсети

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Комментарии 4

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Гость

15:13:08 06-05-2026

Блин, даже не знал, что в Землянах барнаулец был, как то мы не сильно этим гордились. Сейчас послушал, не трава у дома, конечно, но песни хорошие

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Гость

15:28:19 06-05-2026

Причина смерти то какая?

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Гость

22:14:39 06-05-2026

Гость (15:28:19 06-05-2026) Причина смерти то какая? ... Жил.

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Гость

00:16:05 07-05-2026

Гость (15:28:19 06-05-2026) Причина смерти то какая? ... Жизнь. Если б не жил, то и не помер бы.

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