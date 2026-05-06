Экс-солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронили в Барнауле
Легендарный певец скончался 2 мая в возрасте 67 лет
06 мая 2026, 14:42, ИА Амител
В Барнауле прошло прощание с экс‑солистом группы "Земляне" Юрием Жучковым. Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Музыканта, скончавшегося 2 мая в возрасте 67 лет, похоронят на Михайловском кладбище в Барнауле, сообщает ТАСС.
Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. Музыкальная карьера началась еще в детстве: он учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году Жучков поступил в Алтайский институт культуры, где выбрал специальность "режиссура массовых представлений".
Значимым этапом в его творческой биографии стал 1986 год — тогда он стал солистом группы "Земляне". После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул.
15:13:08 06-05-2026
Блин, даже не знал, что в Землянах барнаулец был, как то мы не сильно этим гордились. Сейчас послушал, не трава у дома, конечно, но песни хорошие
15:28:19 06-05-2026
Причина смерти то какая?
22:14:39 06-05-2026
Гость (15:28:19 06-05-2026) Причина смерти то какая? ... Жил.
00:16:05 07-05-2026
Гость (15:28:19 06-05-2026) Причина смерти то какая? ... Жизнь. Если б не жил, то и не помер бы.