Бывшего солиста "Землян" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле

Прощание состоится 6 мая на родине артиста, который скончался 2 мая в возрасте 67 лет

04 мая 2026, 20:57, ИА Амител

Юрий Жучков / Фото: соцсети Юрия Жучкова
Бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле — на его родине — в среду, 6 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на окружение артиста. Собеседник агентства уточнил, что в последнее время музыкант проживал в этом городе. Юрий Жучков ушел из жизни 2 мая в возрасте 67 лет.

Артист родился в Барнауле. Его творческий путь начался с обучения в музыкальной школе по классу баяна, затем он продолжил образование в Институте культуры. В 1986 году Жучков стал участником группы "Земляне". После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул и основал музыкальный коллектив "Восточный экспресс".

Ранее сообщалось, что в больнице скончалась звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова. Актриса получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой.

Комментарии 3

Иванна

22:40:12 04-05-2026

Царствия небесного, Светлого места. Хороший был человек.

Гость

23:49:58 04-05-2026

так где состоится?

Афиноген

10:57:08 05-05-2026

В Барнауле. В статье все написано.

