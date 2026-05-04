Бывшего солиста "Землян" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле

Прощание состоится 6 мая на родине артиста, который скончался 2 мая в возрасте 67 лет

04 мая 2026, 20:57, ИА Амител

Юрий Жучков / Фото: соцсети Юрия Жучкова

Бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле — на его родине — в среду, 6 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на окружение артиста. Собеседник агентства уточнил, что в последнее время музыкант проживал в этом городе. Юрий Жучков ушел из жизни 2 мая в возрасте 67 лет.

Артист родился в Барнауле. Его творческий путь начался с обучения в музыкальной школе по классу баяна, затем он продолжил образование в Институте культуры. В 1986 году Жучков стал участником группы "Земляне". После распада коллектива музыкант вернулся в Барнаул и основал музыкальный коллектив "Восточный экспресс".

