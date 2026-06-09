Эксперимент по запрету вейпов стартует в регионах России в 2027 году

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 74% граждан поддерживают полный запрет

09 июня 2026, 14:48, ИА Амител

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 74% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов, пишет ТАСС.

«Планируем сегодня обсудить и принять федеральный закон, направленный на защиту здоровья людей. Ранее мы с вами неоднократно поднимали тему опасности вейпов. В ходе опроса 74% выступили за полный запрет их продажи», — написал он в своем канале в "Максе".

На пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрят поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании рынка никотиносодержащей продукции. Ключевое предложение — предоставить регионам право в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина.

Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За этот период планируется проанализировать эффект от запрета в тех регионах, где он будет введен. В субъектах, которые не станут применять ограничительную меру, сохранится общее регулирование. По словам Володина, норма выработана с учетом позиции регионов, мнений граждан, а также позиций медицинского и педагогического сообществ и экспертов.

«Наша задача — защитить здоровье людей, в первую очередь — детей», — подчеркнул председатель Госдумы.

Кроме того, законопроект предусматривает введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, установление оснований для аннулирования лицензий за нарушения. А также уточнение порядка расчета 100‑метровой зоны от образовательных организаций, в пределах которой запрещена торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. Нарушение этого требования может стать основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу.