Разница между средними пенсиями в регионах РФ превысила 23 тысячи рублей

Самая высокая пенсия — на Чукотке, самая низкая — в Дагестане

02 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Разница между наиболее высокой и низкой средней пенсией по регионам России в марте 2026 года составила свыше 23 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Самая высокая средняя пенсия в марте оказалась на Чукотке — 42 тысячи рублей в месяц. В Республике Дагестан, по данным Соцфонда, жители в среднем получали 18,6 тысячи рублей. Таким образом, разница — более 23 тыс. рублей.

Средний размер пенсии в РФ на март 2026 года составляет 25 274 рубля.

