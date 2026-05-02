Разница между средними пенсиями в регионах РФ превысила 23 тысячи рублей
Самая высокая пенсия — на Чукотке, самая низкая — в Дагестане
02 мая 2026, 13:02, ИА Амител
Разница между наиболее высокой и низкой средней пенсией по регионам России в марте 2026 года составила свыше 23 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Самая высокая средняя пенсия в марте оказалась на Чукотке — 42 тысячи рублей в месяц. В Республике Дагестан, по данным Соцфонда, жители в среднем получали 18,6 тысячи рублей. Таким образом, разница — более 23 тыс. рублей.
Средний размер пенсии в РФ на март 2026 года составляет 25 274 рубля.
Ранее в Минтруде рассказали, ожидается ли в России новое повышение пенсионного возраста.
16:23:55 02-05-2026
Тьфу на вас
19:38:07 02-05-2026
Слов нет так нельзя с пожилыми дайте просто покушать.