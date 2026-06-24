В перечень традиционно входят представители силовых структур, педагоги, медики, летчики и ряд других профессий

24 июня 2026, 13:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического института РУДН Петр Петкилев разъяснил РИА Новости, что военнослужащие, сотрудники силовых структур и космонавты могут уйти на пенсию раньше установленного возраста, если у них есть специальный стаж.

«Космонавты могут выйти на пенсию досрочно после 25 лет службы для мужчин и 20 лет для женщин, включая время работы в летном отряде. Подобное правило распространяется на сотрудников МВД, военнослужащих и других специалистов силовых структур, которые могут оформить досрочную пенсию после 20 лет работы», — пояснил он.

Петкилев отметил, что для этих категорий граждан возраст не является определяющим фактором для досрочного выхода на пенсию. Главное требование — наличие специального стажа, связанного с их профессиональной деятельностью. Некоторые периоды службы учитываются с повышающими коэффициентами: один месяц работы космонавта приравнивается к двум, а каждый месяц космического полета — к пяти.

«Аналогичные условия действуют и для педагогов. Они могут выйти на досрочную страховую пенсию после 25 лет работы в детских образовательных учреждениях, однако право на нее возникает только через пять лет после накопления необходимого стажа», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что педагоги имеют право на досрочную страховую пенсию, а не на пенсию по выслуге лет. Основанием для назначения пенсии в обоих случаях служит специальный стаж, обусловленный спецификой их трудовой деятельности.

Ранее в ГД выступили с инициативой сократить трудовой стаж медиков для досрочной пенсии.