Такая поддержка способствует повышению рождаемости и снижает социальное напряжение среди многодетных семей

29 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Многодетная мать / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на страховую пенсию по старости в 50 лет. Для этого необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет трудового стажа, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью "Газете.ru".

Досрочный выход на пенсию также возможен для матерей троих и четверых детей. Женщины с четырьмя детьми могут уйти на пенсию в 56 лет, с тремя — в 57. Требования к стажу и коэффициентам остаются прежними: 15 лет работы и минимум 30 коэффициентов.

«Для женщин с северным стажем предусмотрены особые льготы. Если у них двое или более детей, они могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 30 пенсионных коэффициентов, 20 лет трудового стажа и 12 лет работы на Крайнем Севере. Для регионов, приравненных к Крайнему Северу, достаточно 17 лет стажа», — добавил он.

Балынин также упомянул дополнительные льготы для многодетных матерей и беременных. Женщины с тремя и более детьми до 18 лет имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

«Беременных запрещено увольнять по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации или ИП. Их нельзя привлекать к работе ночью, сверхурочно, отправлять в командировки или вызывать в выходные и праздники. Эти правила распространяются на женщин с детьми до трех лет, если они согласны и не имеют медицинских противопоказаний. Работодатель должен информировать их о праве отказаться от таких условий», — подчеркнул он.

Аналогичные льготы действуют для родителей детей-инвалидов, одиноких матерей и отцов с детьми до 14 лет, а также для работников с тремя и более детьми до 18 лет (пока младшему не исполнится 14).

Коллективный договор может предусматривать дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней для работников с двумя и более детьми до 14 лет, родителей детей-инвалидов, одиноких родителей с ребенком до 14 лет и лиц, ухаживающих за инвалидами I группы. Этот отпуск можно использовать вместе с основным, отдельно или по частям, заключил Балынин.