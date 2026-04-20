Эта мера призвана поддержать медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, и стимулировать кадры оставаться в отрасли

20 апреля 2026, 15:31, ИА Амител

Надо сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию, заявил Сергей Миронов, глава политической партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции в Государственной Думе. Законопроект будет рассмотрен в ГД 20 апреля, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке законопроекта предлагается внести изменения в пункт 20 первой части статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Согласно этим изменениям, минимальная продолжительность специального стажа в сфере медицины будет сокращена на три года.

«Законопроект предусматривает уменьшение стажа с 25 до 22 лет для медработников, трудящихся в сельской местности и малых городах, а также с 30 до 27 лет для специалистов, работающих в городах», — пояснил Миронов.

Депутат отметил, что право на досрочную пенсию по выслуге лет является ключевой социальной гарантией от государства. Для большинства медиков пенсия является значительной прибавкой к зарплате, а для тех, кто не успел набрать необходимый стаж, это мощный стимул продолжать работу. Глава думской фракции предложил усилить этот стимул, сделав его более привлекательным для медицинских специалистов.

Ранее в ГД выступили с инициативой повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.