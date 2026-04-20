В ГД выступили с инициативой сократить трудовой стаж медиков для досрочной пенсии
Эта мера призвана поддержать медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, и стимулировать кадры оставаться в отрасли
20 апреля 2026, 15:31, ИА Амител
Надо сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию, заявил Сергей Миронов, глава политической партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции в Государственной Думе. Законопроект будет рассмотрен в ГД 20 апреля, пишет РИА Новости.
В пояснительной записке законопроекта предлагается внести изменения в пункт 20 первой части статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Согласно этим изменениям, минимальная продолжительность специального стажа в сфере медицины будет сокращена на три года.
«Законопроект предусматривает уменьшение стажа с 25 до 22 лет для медработников, трудящихся в сельской местности и малых городах, а также с 30 до 27 лет для специалистов, работающих в городах», — пояснил Миронов.
Депутат отметил, что право на досрочную пенсию по выслуге лет является ключевой социальной гарантией от государства. Для большинства медиков пенсия является значительной прибавкой к зарплате, а для тех, кто не успел набрать необходимый стаж, это мощный стимул продолжать работу. Глава думской фракции предложил усилить этот стимул, сделав его более привлекательным для медицинских специалистов.
Ранее в ГД выступили с инициативой повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.
15:40:48 20-04-2026
медики и так рано выходят на пенсию, или инициаторы это не знают?
17:44:55 20-04-2026
гость (15:40:48 20-04-2026) медики и так рано выходят на пенсию, или инициаторы это не з... Выходят рано только определенные специальности. Ты получается сам не знаешь.
15:42:08 20-04-2026
Опять этот Мирон, на все дыры затычка.
15:51:22 20-04-2026
Правильно, чтобы вообще некому было лечить. Да ещё учатся 7 лет. И вообще, гнуть спину до 70-ти лет могут и обязаны только рабочие. Кто всех льготников будет обеспечивать пенсиями? Вот и пусть вкалывают, тем более, рабочие традиционно раньше умирают, чаще погибают от травм, им пенсии могут не понадобиться. Очень удобно. И полицеским надо не в 40 лет, а как балеринам в 35 лет на пенсию. А то они устают и работа опасная, причем у всех, даже у тех, кто слово опасность только в книжке читал. Ну а чиновники всю жизнь в России сколько хотят отсиживают зады, патриоты же, не выгонишь. А остальным, по просьбам людей, которые придут к Терешковой, поднять до 75 пенсионный возраст, тогда ещё кто-то может выкляньчить пенсию пораньше.
17:47:15 20-04-2026
гость (15:51:22 20-04-2026) Правильно, чтобы вообще некому было лечить. Да ещё учатся 7... Учатся не 7 лет, а больше. Потом каждые 5 лет подтверждают. Рабочие так учатся? Вот и иди работай
06:03:51 21-04-2026
Миронов своими безответственными заявлениями сталкивает людей.