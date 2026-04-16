Эксперты советуют начать с аудита текущего тарифа: проверьте, сколько гигабайт и минут вы реально используете

16 апреля 2026, 15:55, ИА Амител

Мобильная связь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне могут существенно сократить расходы на мобильную связь без ущерба для качества. Для этого стоит пересмотреть пакет услуг, тарифный план и систему оплаты, заявил в интервью "Газете.ru" Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета. Он называет такой подход "умной экономией".

«Насколько удастся сэкономить, зависит от текущего тарифного плана, ненужных услуг и предложений на рынке. Иногда расходы можно уменьшить вдвое или даже больше. Важно проанализировать, какие опции подключены к номеру. Часто на счете остаются услуги, которыми вы давно не пользуетесь, но платите за них. Отключение ненужных опций поможет сэкономить», — отметил он.

Балынин советует оценить, насколько текущий тариф соответствует потребностям. Если используется лишь малая часть услуг из пакета, имеет смысл перейти на более дешевый тариф. Это особенно актуально в эпоху мессенджеров, которые позволяют бесплатно общаться и звонить.

Специалист подчеркивает важность своевременной оплаты. Некоторые операторы позволяют переносить неиспользованные остатки трафика на следующий месяц. Если же оплата просрочена, пакет может не активироваться, и связь будет тарифицироваться по отдельности, что значительно увеличит расходы.

Балынин также предупреждает, что операторы могут начать взимать абонентскую плату за редко используемые номера. Если по номеру долгое время не было платных действий, оператор может списать средства через 90 дней.

Эксперт отмечает эффективность семейных тарифов. Общий пакет услуг часто обходится дешевле, чем индивидуальные тарифные планы, особенно если несколько членов семьи пользуются услугами одного оператора. Это позволяет гибко распределять трафик. Принцип семейного тарифа действует и при подключении мобильной связи вместе с домашним интернетом, что может дать скидку до 30% и больше.

Балынин рекомендует следить за предложениями на рынке.