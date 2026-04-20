В России придумали новую технологию оплаты покупок в магазинах без интернета
При перебоях со связью россияне все равно стараются расплатиться картой или по QR‑коду, а не наличными
20 апреля 2026, 16:57, ИА Амител
Покупатели магазинов сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" практически не стали чаще использовать наличные расчеты даже в периоды сбоев мобильного интернета в России. Как рассказала в беседе с РБК глава крупнейшего по обороту российского ретейлера Х5 Екатерина Лобачева, клиенты настолько привыкли к безналичным способам оплаты — картам и QR‑кодам, — что стараются найти варианты расплатиться без наличных, даже если нет связи.
Лобачева предложила внедрить технологию по принципу оплаты в самолете: там пассажиры могут совершать покупки картой без доступа к интернету, а транзакции обрабатываются и сверяются автоматически, как только появляется связь.
Власти сейчас занимаются совершенствованием "белых списков" — специальных сервисов, доступных при ограниченной работе интернета. Однако такие меры не всегда помогают решить проблему: известны случаи полного отключения электричества, когда мобильные вышки работали лишь на генераторах — и то всего около пяти часов, после чего связь пропадала полностью.
В таких ситуациях магазины продолжали работу благодаря собственным генераторам, но терминалы оплаты оказывались недоступны. Проблемы с интернет‑соединением в последние месяцы фиксировались даже в Москве и Санкт‑Петербурге. В связи с этим Центробанк отметил рост числа операций по снятию наличных.
При этом в торговых сетях Х5 подобной тенденции не наблюдают: если покупатель не может оплатить покупку картой, он не спешит идти к банкомату, а молодежь, по словам Лобачевой, и вовсе испытывает затруднения с использованием наличных денег. Кроме того, сокращение доли наличных расчетов способствует борьбе с теневой экономикой, поэтому их применение, вероятнее всего, будет и дальше снижаться.
17:34:38 20-04-2026
И будет потом все по пять раз списываться. И фиг что докажешь.
17:35:20 20-04-2026
Вранье стопроцентное, абсолютное, железобетонное, ВРАНЬИЩЕ
17:52:14 20-04-2026
Гость (17:35:20 20-04-2026) Вранье стопроцентное, абсолютное, железобетонное, ВРАНЬИЩЕ... Впрочем и так у них всегда и во всём.
17:36:14 20-04-2026
А как вы будете в Балыкче или Кумире рассчитываться?
18:31:13 20-04-2026
Гость (17:36:14 20-04-2026) А как вы будете в Балыкче или Кумире рассчитываться?... Это где? Лучше Красного-Белого?
15:19:21 21-04-2026
Гость (18:31:13 20-04-2026) Это где? Лучше Красного-Белого?... поселки в горном.
19:05:15 20-04-2026
Будут тратить деньги на бесперебойную работу без интернета, вместо того чтобы тратить деньги на бесперебойную работу интернета.
19:42:00 20-04-2026
в тетрадочку записывать?
20:43:13 20-04-2026
Не паханое поле для мошенников.
10:50:02 21-04-2026
а может уже перестанем изобретать велосипед и вернемся в цивилизацию?