В России придумали новую технологию оплаты покупок в магазинах без интернета

При перебоях со связью россияне все равно стараются расплатиться картой или по QR‑коду, а не наличными

20 апреля 2026, 16:57, ИА Амител

Покупатели магазинов сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" практически не стали чаще использовать наличные расчеты даже в периоды сбоев мобильного интернета в России. Как рассказала в беседе с РБК глава крупнейшего по обороту российского ретейлера Х5 Екатерина Лобачева, клиенты настолько привыкли к безналичным способам оплаты — картам и QR‑кодам, — что стараются найти варианты расплатиться без наличных, даже если нет связи.

Лобачева предложила внедрить технологию по принципу оплаты в самолете: там пассажиры могут совершать покупки картой без доступа к интернету, а транзакции обрабатываются и сверяются автоматически, как только появляется связь.

Власти сейчас занимаются совершенствованием "белых списков" — специальных сервисов, доступных при ограниченной работе интернета. Однако такие меры не всегда помогают решить проблему: известны случаи полного отключения электричества, когда мобильные вышки работали лишь на генераторах — и то всего около пяти часов, после чего связь пропадала полностью.

В таких ситуациях магазины продолжали работу благодаря собственным генераторам, но терминалы оплаты оказывались недоступны. Проблемы с интернет‑соединением в последние месяцы фиксировались даже в Москве и Санкт‑Петербурге. В связи с этим Центробанк отметил рост числа операций по снятию наличных.

При этом в торговых сетях Х5 подобной тенденции не наблюдают: если покупатель не может оплатить покупку картой, он не спешит идти к банкомату, а молодежь, по словам Лобачевой, и вовсе испытывает затруднения с использованием наличных денег. Кроме того, сокращение доли наличных расчетов способствует борьбе с теневой экономикой, поэтому их применение, вероятнее всего, будет и дальше снижаться.