Эксперты МТС рассказали, зачем нужна двухфакторная защита аккаунтов и как ее подключить

Второй уровень проверки усложняет доступ злоумышленникам

26 февраля 2026, 16:00, ИА Амител

Более половины россиян хотя бы раз сталкивались с попытками мошенников получить доступ к их аккаунтам в интернете. Злоумышленники охотятся за личными данными, перепиской и банковскими счетами. Эксперты МТС рассказали, как усилить защиту онлайн-профилей и подключить двухфакторную аутентификацию.

Что дает двухфакторная защита?

Двухфакторная аутентификация (2FA) помогает подтвердить личность пользователя при входе в социальные сети, мессенджеры, интернет-магазины и на другие платформы. Такой способ особенно важен при оплате товаров и услуг в Сети.

Как она работает?

Схема проста. Сначала человек вводит логин и пароль. После этого система запрашивает второй код подтверждения. Чаще всего его отправляют в виде СМС или пуш-уведомления. В ряде случаев используют биометрию или специальные приложения, которые формируют одноразовые пароли.

Даже если злоумышленник узнает пароль, без второго ключа он не получит доступ к профилю. Большинство крупных сервисов уже поддерживают такую функцию.

Как подключить 2FA в популярных сервисах?

В социальной сети "ВКонтакте" необходимо открыть раздел "Настройки", затем перейти в "Управление VK ID" (ВиКей АйДи), выбрать пункт "Безопасность и вход" и активировать двухфакторную аутентификацию. Пользователь может выбрать подтверждение через телефон, приложение для генерации кодов или другой доступный способ.

На портале "Госуслуги" с октября 2023 года двухфакторная защита обязательна при регистрации. Владельцам действующих аккаунтов также рекомендуют включить этот режим. Для этого нужно зайти в профиль, открыть раздел "Безопасность", далее выбрать "Вход в систему" и "Вход с подтверждением". Выберите способ защиты: СМС или одноразовый пароль, и нажмите "Продолжить".

В гугл-аккаунте необходимо перейти на страницу настроек, подтвердить, что это ваш аккаунт, введя пароль и нажав "Да" на устройстве, где вы уже авторизованы.

Для подключения 2FA через телефон введите свой номер и подтвердите его с помощью кода из СМС. Можно выбрать альтернативные способы — электронный ключ, приложение для генерации паролей или резервный код.

Дополнительно защитить профиль можно в личном кабинете своего оператора связи.

Эксперты напоминают, что двухфакторная аутентификация заметно снижает риск взлома. Она требует не только пароль, но и подтверждение через другое устройство. Такой подход усложняет действия киберпреступников и помогает сохранить личные данные в безопасности.