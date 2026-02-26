Эксперты МТС рассказали, зачем нужна двухфакторная защита аккаунтов и как ее подключить
Второй уровень проверки усложняет доступ злоумышленникам
26 февраля 2026, 16:00, ИА Амител
Более половины россиян хотя бы раз сталкивались с попытками мошенников получить доступ к их аккаунтам в интернете. Злоумышленники охотятся за личными данными, перепиской и банковскими счетами. Эксперты МТС рассказали, как усилить защиту онлайн-профилей и подключить двухфакторную аутентификацию.
Что дает двухфакторная защита?
Двухфакторная аутентификация (2FA) помогает подтвердить личность пользователя при входе в социальные сети, мессенджеры, интернет-магазины и на другие платформы. Такой способ особенно важен при оплате товаров и услуг в Сети.
Как она работает?
Схема проста. Сначала человек вводит логин и пароль. После этого система запрашивает второй код подтверждения. Чаще всего его отправляют в виде СМС или пуш-уведомления. В ряде случаев используют биометрию или специальные приложения, которые формируют одноразовые пароли.
Даже если злоумышленник узнает пароль, без второго ключа он не получит доступ к профилю. Большинство крупных сервисов уже поддерживают такую функцию.
Как подключить 2FA в популярных сервисах?
В социальной сети "ВКонтакте" необходимо открыть раздел "Настройки", затем перейти в "Управление VK ID" (ВиКей АйДи), выбрать пункт "Безопасность и вход" и активировать двухфакторную аутентификацию. Пользователь может выбрать подтверждение через телефон, приложение для генерации кодов или другой доступный способ.
На портале "Госуслуги" с октября 2023 года двухфакторная защита обязательна при регистрации. Владельцам действующих аккаунтов также рекомендуют включить этот режим. Для этого нужно зайти в профиль, открыть раздел "Безопасность", далее выбрать "Вход в систему" и "Вход с подтверждением". Выберите способ защиты: СМС или одноразовый пароль, и нажмите "Продолжить".
В гугл-аккаунте необходимо перейти на страницу настроек, подтвердить, что это ваш аккаунт, введя пароль и нажав "Да" на устройстве, где вы уже авторизованы.
Для подключения 2FA через телефон введите свой номер и подтвердите его с помощью кода из СМС. Можно выбрать альтернативные способы — электронный ключ, приложение для генерации паролей или резервный код.
Дополнительно защитить профиль можно в личном кабинете своего оператора связи.
Эксперты напоминают, что двухфакторная аутентификация заметно снижает риск взлома. Она требует не только пароль, но и подтверждение через другое устройство. Такой подход усложняет действия киберпреступников и помогает сохранить личные данные в безопасности.
Комментарии 0