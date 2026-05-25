Фиолетовый бум в кофейнях: почему россияне сходят с ума от убе-латте
Стоимость убе-латте в среднем начинается от 400 рублей за 300 миллилитров
25 мая 2026, 23:04, ИА Амител
В российских кофейнях стремительно набирает популярность новый гастрономический тренд — убе-латте. Необычный сиреневый напиток на основе филиппинского фиолетового ямса уже заполнил соцсети и постепенно появляется в меню спешелти-кофеен по всей стране, пишет "Shot Проверка".
Главный секрет популярности убе-латте — его внешний вид. Напиток отличается насыщенным фиолетовым оттенком и эффектной подачей, благодаря чему быстро стал вирусным в соцсетях. Многие покупатели признаются, что сначала фотографируют такой кофе, а уже потом пробуют.
При этом интерес к напитку связан не только с его ярким цветом. Убе обладает сладковатым вкусом с мягкими ванильно-сливочными и легкими ореховыми нотами. Из-за этого латте воспринимается скорее как десерт, чем как классический кофе.
Основой напитка стал убе — филиппинский фиолетовый ямс. Внешне его клубни напоминают картофель, однако вкус у продукта ближе к батату, только более нежный и сладкий.
Многие путают убе с таро — другим популярным азиатским ингредиентом, который несколько лет назад стал известен благодаря бабл-ти. Однако специалисты отмечают важное отличие: убе от природы имеет яркий фиолетовый цвет, тогда как насыщенный оттенок напитков с таро зачастую достигается при помощи красителей. Кроме того, вкус таро считается более нейтральным и крахмалистым.
Как рассказали гастротренд-обозреватели, интерес к необычным азиатским вкусам и авторским напиткам продолжает расти, а кофейни активно подстраиваются под запрос аудитории.
Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова объяснила, что популярность подобных напитков во многом связана с эмоциями и эффектом новизны.
По словам эксперта, сегодня люди охотно пробуют необычные продукты ради впечатлений, интересного опыта и красивого контента для соцсетей. Основной аудиторией таких трендов остаются подростки и молодежь, активно следящие за блогерами и интернет-модой.
Для самих кофеен убе-латте оказался практически идеальным продуктом. Напиток выглядит дорого и необычно, легко становится вирусным в интернете и создает ощущение эксклюзивности.
Сейчас фиолетовый ямс все чаще используют не только для горячего латте, но и для айс-напитков, десертных кофейных миксов и сладких авторских позиций.
Стоимость убе-латте в среднем начинается от 400 рублей за 300 миллилитров. При этом аналитики уже прогнозируют, что в 2026 году напиток окончательно закрепится в меню российских спешелти-кофеен.
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы фиолетовые стаканчики будут все чаще появляться в лентах соцсетей, а сам убе-латте имеет все шансы стать одним из самых заметных кофейных трендов года.
23:28:17 25-05-2026
надо запретить.
это Тренд !!!
А зачем нам тренды ?!
тренды разобщают общество !!!
ведь не все в нашем обществе могут себе позволить напиток "другого" цвета...
а это уже дискриминация по финансовым возможностям ....
а зачем нам это ?!
Правильно. - незачем !
05:25:55 26-05-2026
Как сказали бы безсменно весящие здесь ЦИПСОшники и Прибалтийцы- минусаторы. Жалкая попытка изобразить стиль. Не не Европа
06:33:40 26-05-2026
А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лавандовый раф?
06:49:37 26-05-2026
Гость (06:33:40 26-05-2026) А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лаван... Наёмники всу без холодной бутылочки колы по утрам отказываются работать.
11:19:16 26-05-2026
Гость (06:33:40 26-05-2026) А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лаван...
Там подают мистер оранж
06:51:11 26-05-2026
Цвет напитка привлекает. Точно. Вот смотрю на водку, цвет воды, не хочется. Рядом та же водка, но подкрашена. Хватаю, пью, вкусненько.
08:21:00 26-05-2026
Ага, нарасхват, с ума прямо сходят, как и от квартир в стекловатных свечках без парковок с неадекватами по соседству...
08:53:56 26-05-2026
Хорошая попытка. но нет..
09:03:46 26-05-2026
если у россиян ес ть 250 р на кофе на вынос, значит у них не все так плохо.
других объяснений не вижу
09:11:37 26-05-2026
Позёры...
14:51:48 26-05-2026
Когда самодогоночку марганцовочкой так такой же цвет.
19:42:21 12-06-2026
Гость (14:51:48 26-05-2026) Когда самодогоночку марганцовочкой так такой же цвет.... Да вы гений, теперь сэм разноцветный будет))