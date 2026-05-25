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Фиолетовый бум в кофейнях: почему россияне сходят с ума от убе-латте

Стоимость убе-латте в среднем начинается от 400 рублей за 300 миллилитров

25 мая 2026, 23:04, ИА Амител

Кофе / Кофе на вынос / Убе-латте / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Кофе / Кофе на вынос / Убе-латте / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В российских кофейнях стремительно набирает популярность новый гастрономический тренд — убе-латте. Необычный сиреневый напиток на основе филиппинского фиолетового ямса уже заполнил соцсети и постепенно появляется в меню спешелти-кофеен по всей стране, пишет "Shot Проверка".

Главный секрет популярности убе-латте — его внешний вид. Напиток отличается насыщенным фиолетовым оттенком и эффектной подачей, благодаря чему быстро стал вирусным в соцсетях. Многие покупатели признаются, что сначала фотографируют такой кофе, а уже потом пробуют.

При этом интерес к напитку связан не только с его ярким цветом. Убе обладает сладковатым вкусом с мягкими ванильно-сливочными и легкими ореховыми нотами. Из-за этого латте воспринимается скорее как десерт, чем как классический кофе.

Основой напитка стал убе — филиппинский фиолетовый ямс. Внешне его клубни напоминают картофель, однако вкус у продукта ближе к батату, только более нежный и сладкий.

Многие путают убе с таро — другим популярным азиатским ингредиентом, который несколько лет назад стал известен благодаря бабл-ти. Однако специалисты отмечают важное отличие: убе от природы имеет яркий фиолетовый цвет, тогда как насыщенный оттенок напитков с таро зачастую достигается при помощи красителей. Кроме того, вкус таро считается более нейтральным и крахмалистым.

Как рассказали гастротренд-обозреватели, интерес к необычным азиатским вкусам и авторским напиткам продолжает расти, а кофейни активно подстраиваются под запрос аудитории.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова объяснила, что популярность подобных напитков во многом связана с эмоциями и эффектом новизны.

По словам эксперта, сегодня люди охотно пробуют необычные продукты ради впечатлений, интересного опыта и красивого контента для соцсетей. Основной аудиторией таких трендов остаются подростки и молодежь, активно следящие за блогерами и интернет-модой.

Для самих кофеен убе-латте оказался практически идеальным продуктом. Напиток выглядит дорого и необычно, легко становится вирусным в интернете и создает ощущение эксклюзивности.

Сейчас фиолетовый ямс все чаще используют не только для горячего латте, но и для айс-напитков, десертных кофейных миксов и сладких авторских позиций.

Стоимость убе-латте в среднем начинается от 400 рублей за 300 миллилитров. При этом аналитики уже прогнозируют, что в 2026 году напиток окончательно закрепится в меню российских спешелти-кофеен.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы фиолетовые стаканчики будут все чаще появляться в лентах соцсетей, а сам убе-латте имеет все шансы стать одним из самых заметных кофейных трендов года.

Россия Продукты
       

Комментарии 12

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Шинник

23:28:17 25-05-2026

надо запретить.
это Тренд !!!
А зачем нам тренды ?!
тренды разобщают общество !!!
ведь не все в нашем обществе могут себе позволить напиток "другого" цвета...
а это уже дискриминация по финансовым возможностям ....
а зачем нам это ?!
Правильно. - незачем !

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Так себе

05:25:55 26-05-2026

Как сказали бы безсменно весящие здесь ЦИПСОшники и Прибалтийцы- минусаторы. Жалкая попытка изобразить стиль. Не не Европа

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Гость

06:33:40 26-05-2026

А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лавандовый раф?

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Гость

06:49:37 26-05-2026

Гость (06:33:40 26-05-2026) А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лаван... Наёмники всу без холодной бутылочки колы по утрам отказываются работать.

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Гость

11:19:16 26-05-2026

Гость (06:33:40 26-05-2026) А на фронте подают такое в окопах или в штурмАх? Как и лаван...
Там подают мистер оранж

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Гость

06:51:11 26-05-2026

Цвет напитка привлекает. Точно. Вот смотрю на водку, цвет воды, не хочется. Рядом та же водка, но подкрашена. Хватаю, пью, вкусненько.

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Гость

08:21:00 26-05-2026

Ага, нарасхват, с ума прямо сходят, как и от квартир в стекловатных свечках без парковок с неадекватами по соседству...

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Гость

08:53:56 26-05-2026

Хорошая попытка. но нет..

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Гость

09:03:46 26-05-2026

если у россиян ес ть 250 р на кофе на вынос, значит у них не все так плохо.
других объяснений не вижу

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Гость

09:11:37 26-05-2026

Позёры...

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Гость

14:51:48 26-05-2026

Когда самодогоночку марганцовочкой так такой же цвет.

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гость

19:42:21 12-06-2026

Гость (14:51:48 26-05-2026) Когда самодогоночку марганцовочкой так такой же цвет.... Да вы гений, теперь сэм разноцветный будет))

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